H Βουλιαγμένη, ο Πανιώνιος και ο Υδραϊκός έμαθαν τους αντιπάλους τους στους ομίλους του LEN Conference Cup Ανδρών.

Η Βουλιαγμένη, ο Πανιώνιος και ο Υδραϊκός, το πρωί της Τρίτης (03/11), γνώρισαν, μέσω κλήρωσεις που πραγματοποιήθηκε, τις ομάδες που θα βρεθούν αντιμέτωποι στη φάση των ομίλων του LEN Conference Cup Ανδρών.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν 18 σωματεία και χωρίζονται σε έξι ομίλους των τεσσάρων ομάδων. Οι όμιλοι θα διεξαχθούν μέσα στο τριήμερο 11-13 Δεκεμβρίου 2026, με μία ομάδα ανά όμιλο να αναλαμβάνει την διεξαγωγή των αγώνων στην έδρα της. Η κάθε ομάδα που θα τερματίσει πρώτη στον όμιλο θα περάσει στα προημιτελικά του Conference Cup και μαζί τους το εισιτήριο για τους «8» θα πάρουν και οι δύο κορυφαίες ομάδες που θα βγουν δεύτερες στους έξι ομίλους.

Η Βουλιαγμένη, στον Δ' όμιλο, θα αντιμετωπίσει την ιταλική Παλανουότο Τριέστε, την γεωργιανή Ιμπέρια, που θα φιλοξενήσει στη Τυφλίδα τον όμιλο και την ρωσική Σπάρτακ Βόλγκογκραντ.

Ο Πανιώνιος, που θα φιλοξενήσει στην Ελλάδα τον όμιλό του, θα υποδεχθεί την ολλανδική Ντε Τσάαν, την ρουμανική Ντιναμό Βουκουρεστίου και την ουγγρική Ζέγκεντι.

Ο Υδραϊκός, από την άλλη, θα ταξιδέψει στην Κροατία, για να αντιμετωπίσει την τοπίκη ομάδα Ζάνταρ, την Ουγγρική Βάσας και την ισπανική Ματαρό.

Οι όμιλοι του LEN Conference Cup Ανδρών

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)

Σολάρις Σίμπενικ (Κροατία)*

Μπουντούτσνοστ (Μαυροβούνιο)

Σαντ Αντρέου (Ισπανία)

Β΄ΟΜΙΛΟΣ

Ντε Άκερ Μπολόνια (Ιταλία)

ΕΝΚΑ (Τουρκία)

Ντούισμπουργκ (Γερμανία)*

Ολιμπ Τιφλίδας (Γεωργία)

Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ

Βάσας Πλάκετ (Ουγγαρία)

Ματαρό (Ισπανία)

ΥΔΡΑΪΚΟΣ

Ζάνταρ 1952 (Κροατία)*

Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Παλανουότο Τριέστε (Ιταλία)

Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)*

Σπάρτακ Βόλγκογκραντ (Ρωσία)

Ε' ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ*

Ντε Ζάαν (Ολλανδία)

Ντιναμό Βουκουρεστίου (Ρουμανία)

Ζέγκεντι (Ουγγαρία)

ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ

Πριμόριε Ερστε Μπανκ (Κροατία)

Γαλατασαράι (Τουρκία)*

White Shark Ανόβερο (Γερμανία)

Σίντεζ Καζάν (Ρωσία)

*Οι ομάδες που θα φιλοξενήσουν όμιλο στην έδρα τους.