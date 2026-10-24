Ο Εθνικός «έσπασε» το αήττητο του Πανιώνιου στη Waterpolo League γυναικών
Ο Εθνικός επικράτησε επί του Πανιώνιου με 18-11 επί του Πανιώνιου στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά για την 6η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών.
Η πειραϊκή ομάδα πέτυχε την 4η νίκη της στο πρωτάθλημα και παράλληλα υποχρέωσε την ομάδα της Νέας Σμύρνης στην πρώτη φετινή της ήττα.
Σε ένα παιχνίδι με 41 γκολ, η ΝΕ Πατρών νίκησε τη Γλυφάδα με 24-17 στο «Αντ. Πεπανός» και πήρε βαθιά βαθμολιγική ανάσα, σε αντίθεση με τον ΑΝΟΓ που έχει κατρακυλύσει στη 10η θέση. Για την ομάδα της Πάτρας η Ευφροσύνη Τσιμάρα σημείωσε εννέα γκολ και η Φούκα Νισιγιάμα πρόσθεσε άλλα επτά.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (6η αγωνιστική)
Σάββατο 24/10
Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη 11-17
- ΠΑΟΚ-Χανιά 19-13
Τα οκτάλεπτα: 4-3, 4-4, 7-3, 4-3
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
- ΠΕΚΕΒ - Άλιμος 10-18
Τα οκτάλεπτα: 4-5, 3-4, 3-4, 0-5.
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
- Εθνικός-Πανιώνιος 18-11
Τα οκτάλεπτα: 7-4, 4-4, 3-1, 4-2.
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
- ΓΣ Ηλιούπολης - Λάρισα 10-11
Τα πεντάλεπτα: 4-3, 2-4, 3-4, 1-0
Tα στατιστικά στοιχεία εδώ
- ΝΕ Πατρών - Γλυφάδα 24-17
Τα οκτάλεπτα: 6-4, 6-3, 7-5, 5-5
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
Η βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 18
- 2.Βουλιαγμένη 15
- 3.Πανιώνιος 13
- 4.Αλιμος 12
- 5.Εθνικός 12
- 6.ΠΑΟΚ 12
- 7.ΝΕΠ 9
- 8.Χανιά 7
- 9.Λάρισα 4
- 10.Γλυφάδα 3
- 11.ΠΕΚΒ 1
- 12.ΓΣ Ηλιούπολης 0
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