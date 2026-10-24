Ο Εθνικός «έσπασε» το αήττητο του Πανιώνιου στη Waterpolo League γυναικών

Ο Εθνικός νικώντας τον Πανιώνιο με 18-11, «έσπασε» το αήττητο που είχε η ομάδα της Νέας Σμύρνης στη Waterpolo League γυναικών, το πανόραμα της 6ης αγωνιστικής.

Ο Εθνικός επικράτησε επί του Πανιώνιου με 18-11 επί του Πανιώνιου στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά για την 6η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών.

Η πειραϊκή ομάδα πέτυχε την 4η νίκη της στο πρωτάθλημα και παράλληλα υποχρέωσε την ομάδα της Νέας Σμύρνης στην πρώτη φετινή της ήττα.

Σε ένα παιχνίδι με 41 γκολ, η ΝΕ Πατρών νίκησε τη Γλυφάδα με 24-17 στο «Αντ. Πεπανός» και πήρε βαθιά βαθμολιγική ανάσα, σε αντίθεση με τον ΑΝΟΓ που έχει κατρακυλύσει στη 10η θέση. Για την ομάδα της Πάτρας η Ευφροσύνη Τσιμάρα σημείωσε εννέα γκολ και η Φούκα Νισιγιάμα πρόσθεσε άλλα επτά.



Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (6η αγωνιστική)

Σάββατο 24/10

Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη 11-17

ΠΑΟΚ-Χανιά 19-13

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 4-4, 7-3, 4-3

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

ΠΕΚΕΒ - Άλιμος 10-18

Τα οκτάλεπτα: 4-5, 3-4, 3-4, 0-5.

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

Εθνικός-Πανιώνιος 18-11

Τα οκτάλεπτα: 7-4, 4-4, 3-1, 4-2.

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

ΓΣ Ηλιούπολης - Λάρισα 10-11

Τα πεντάλεπτα: 4-3, 2-4, 3-4, 1-0

Tα στατιστικά στοιχεία εδώ

ΝΕ Πατρών - Γλυφάδα 24-17

Τα οκτάλεπτα: 6-4, 6-3, 7-5, 5-5

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

Η βαθμολογία