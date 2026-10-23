Ο ΠΑΟΚ θα λάβει μέρος στην εθελοντική αιμοδοσία της οικογένειας του Αδαμάντιου Μαντή, νεαρού άτυχου πολίστα της Χίου και θα είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Ιάσονα Πανταζή και Στάθη Λαλιά.

Στις αρχές Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του Αδαμάντιου Μαντή, νεαρού πολίστα του ΝΟ Χίου που έχασε πρόωρα τη ζωή το 2019. Η αιμοδοσία θα είναι αφιερωμένη σε δύο ακόμα νέες ψυχές που έφυγαν νωρίς, του Ιάσονα Πανταζή, αθλητή του Π. Φαλήρου και του Στάθη Λαλιά αθλητή του ΠΑΟΚ. Σε αυτή την πράξη ανθρωπιάς θα είναι συμμέτοχος και ο ΠΑΟΚ.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για την εθελοντική αιμοδοσία:

Με συμμέτοχο και τον ΠΑΟΚ θα πραγματοποιηθεί στην 1 Νοεμβρίου 2026 η δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του Αδαμάντιου Μαντή, του άτυχου 21χρονου πολίστα του ΝΟ Χίου, που σκοτώθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2019.

Μετά την πρώτη, που είχε λάβει χώρα στις 26 Ιανουαρίου 2026, ο Σύλλογος Αιμοδοτών της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας διοργανώνει και δεύτερη στα γραφεία της στην Αθήνα (ώρες 9:00-13:30), ενώ την ίδια στιγμή ο ΠΑΟΚ με δική του δράση στη Θεσσαλονίκη θα ενισχύσει αυτήν την ευσυνείδητη πρωτοβουλία.

Η οικογένεια του Αδαμάντιου αφιερώνει την αιμοδοσία αυτή, αλλά και κάθε επόμενη, στη μνήμη άλλων δύο αθλητών της υδατοσφαίρισης, που επίσης έφυγαν πρόωρα από τη ζωή.

Του 21χρονου Ιάσονα Πανταζή, αθλητή του Παλαιού Φαλήρου, του οποίου το νήμα της ζωής κόπηκε το 2018 σε τροχαίο δυστύχημα και του 25χρονου αθλητή του ΠΑΟΚ, Στάθη Λαλιά, ο οποίος έχασε τη μάχη με την ανίατη ασθένεια το φετινό καλοκαίρι.

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ απευθύνει κάλεσμα στον κόσμο να στηρίξει εμπράκτως την αξιέπαινη αυτή προσπάθεια και να τιμήσει τη μνήμη των αδικοχαμένων παιδιών.

Ως ένας Σύλλογος που έχει βιώσει κατ επανάληψη και διαφοροτρόπως την απώλεια ανθρώπων κάθε ηλικίας, με αποκορύφωμα το τρέχον έτος των 100 χρόνων από την ίδρυσή του, ο ΠΑΟΚ αισθάνεται την ανάγκη να παροτρύνει κάθε φίλαθλο της ομαδας, αλλά και κάθε άνθρωπο που μπορεί, να προσφέρει λίγο αίμα, να χαρίσει μια σταγόνα ανθρωπιάς.

Το δικό της κάλεσμα έκανε και η μητέρα του Αδαμάντιου, Κατερίνα Τζιάλλα:

«Από τον θάνατο του γιου μου και μετά πραγματοποιούσαμε κάθε χρόνο μία δράση. Πέρσι, η κόρη μου Χριστίνα, η οποία ως αθλήτρια τίμησε με αγάπη και σεβασμό το άθλημα της υδατοσφαίρισης, όπως και ο Αδαμάντιος, σκέφτηκε ότι πρέπει να πράξουμε κάτι που να σχετίζεται με το πόλο. Έτσι, απευθυνθήκαμε στην ΚΟΕ και δημιουργήθηκε μια τράπεζα αίματος. Αποφασίσαμε να την πραγματοποιούμε, πλέον, κάθε χρόνο στην εβδομάδα που έφυγε από τη ζωή ο Αδαμάντιος.

Παράλληλα, θέλουμε να τιμήσουμε και τα άλλα δύο παιδιά που χάθηκαν, και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους κρατήσουμε ζωντανούς, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη τους. Πλέον, κάθε αιμοδοσία θα είναι αφιερωμένη στον Ιάσονα και τον Στάθη. Καλώ όλα τα σωματεία, όλων των υδάτινων αθλημάτων, να στηρίξουν. Η διαδικασία είναι απλή, καθώς πρόκειται για τράπεζα αίματος επίσημου κρατικού φορέα.

Ο καθένας μπορεί να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο της χώρας και να δώσει αίμα. Ευχαριστούμε τον ΠΑΟΚ, αλλά και όλους όσους συμμετέχουν και βοηθούν στην προσπάθεια που κάνουμε».