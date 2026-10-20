Ο Άγγελος Βλαχόπουλος πετυχαίνοντας έξι γκολ, «καθάρισε» για τη Ραντνίτσκι Κραγκούγιεβατς στην εκτός έδρας νίκη επί της Νόβι Μπέογκραντ με 18-13 στο ντέρμπι κορυφής στην Περιφερειακή Λίγκα.

Ο Άγγελος Βλαχόπουλος αυτή τη φορά ανέλαβε το ρόλο του σκόρερ και με έξι γκολ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Ραντνίτσκι Κραγκούγιεβατς στην εκτός έδρας νίκη επί της Νόβι Μπέογκραντ με 18-13 στο ντέρμπι κορυφής στην Περιφερειακή Λίγκα.

O 35χρονος περιφερειακός, μαζί με τους Στραχίνια Ράσοβιτς και Νίκολα Λούκιτς, που πέτυχαν από τρία γκολ, οδήγησαν την πρωταθλήτρια Σερβίας στη νίκη στην πισίνα της «11ης Απριλίου» στο Βελιγράδι.

Η Ραντνίτσκι έφθασε στις επτά νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και οδηγεί την κούρσα στην Περιφερειακή Λίγκα, αφήνοντας πίσω της τη Νόβι Μπέογκραντ, που γνώρισε την πρώτη της ήττα και τη Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι, που έχει ρεκόρ 6-2.

Η ομάδα του Κραγκούγιεβατς έχει ιδιαίτερα υψηλές βλέψεις στο Champions League, παίρνει μέρος στον Β' όμιλο της φάσης των «16», στην πρεμιέρα νίκησε την Οραντέα με 14-9 στη Ρουμανία, την Τρίτη (27/10), φιλοξενεί σε ένα σημαντικό παιχνίδι την Μπρέσια, ενώ θα ακολουθήσει η εντός έδρας δοκιμασία με την Προ Ρέκο (10/11), για την ολοκλήρωση του 1ου γύρου.

