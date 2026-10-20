Με πανέμορφη προσπάθεια και κοντινό σουτ ο Σερκί έκανε στο 57' το 3-1 για την Μάντσεστερ Σίτι στο ματς με την ΑΕΚ. Στο 65' ο Φόντεν έκανε το 4-1.

Πριν καν προλάβουν οι φίλοι της ΑΕΚ να σταματήσουν τους πανηγυρισμούς για το 2-1 της ομάδας τους κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι και οι Άγγλοι κατάφεραν να κάνουν το 3-1. Συγκεκριμένα στο 57' οι Άλαν, Φόντεν και Σερκί άλλαξαν εξαιρετικά μπάλα και ο τελευταίος αφού πρώτα... άδειασε τον Αριάγκα με άψογο πλασέ πέτυχε το τρίτο γκολ των γηπεδούχων.

Δεύτερο γκολ για τον Φόντεν και 4-1 η Σίτι

Μετά τγο 3-1 η Μάντσεστερ Σίτι συνέχιζε να πιέζει και για άλλο γκολ, κάτι που κατάφερε να κάνει στο 65'. Συγκεκριμένα μετά από εξαιρετική μπαλιά ο Λιούις βγήκε στην πλάτη του Ρέλβας, γύρισε αμέσως την μπάλα στον Φόντεν και αυτός με εξαιρετικό τελείωμα έκανε το 4-1.