Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Γκολάρα ο Σερκί για το 3-1 των Άγγλων
Πριν καν προλάβουν οι φίλοι της ΑΕΚ να σταματήσουν τους πανηγυρισμούς για το 2-1 της ομάδας τους κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι και οι Άγγλοι κατάφεραν να κάνουν το 3-1. Συγκεκριμένα στο 57' οι Άλαν, Φόντεν και Σερκί άλλαξαν εξαιρετικά μπάλα και ο τελευταίος αφού πρώτα... άδειασε τον Αριάγκα με άψογο πλασέ πέτυχε το τρίτο γκολ των γηπεδούχων.
Δεύτερο γκολ για τον Φόντεν και 4-1 η Σίτι
Μετά τγο 3-1 η Μάντσεστερ Σίτι συνέχιζε να πιέζει και για άλλο γκολ, κάτι που κατάφερε να κάνει στο 65'. Συγκεκριμένα μετά από εξαιρετική μπαλιά ο Λιούις βγήκε στην πλάτη του Ρέλβας, γύρισε αμέσως την μπάλα στον Φόντεν και αυτός με εξαιρετικό τελείωμα έκανε το 4-1.
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