Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Χατ τρικ ο Φόντεν για το 5-1
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Ο Φόντεν με ιδανικό τελείωμα βρήκε τρίτη φορά δίχτυα και πέτυχε το 5-1 για τη Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην ΑΕΚ.
Ο Φιλ Φόντεν δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και πέτυχε το πέμπτο γκολ για τη Μάντσεστερ Σίτι στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης. Κάθετη του Λιούις, ο ΜακΑϊντού έφυγε στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ, γύρισε την μπάλα και ο Φόντεν μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 5-1.
@Photo credits: INTIME
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