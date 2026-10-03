Ο Ολυμπιακός έτοιμος να σηκώσει το 4ο ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ μέσα στον Πειραιά

Γιορτινό θα είναι το απόγευμα του Σαββάτου (3/10) στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, με την ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού να είναι έτοιμη να προσθέσει στη συλλογή της τον 9ο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της.

Οι «ερυθρόλευκες», τέσσερις σχεδόν μήνες μετά το αξέχαστο βράδυ της 12ης Ιουνίου, όταν νίκησαν τη Φερεντσβάρος στον τελικό του Champions League της Μάλτας κι έγιναν πρωταθλήτριες Ευρώπης, τώρα φιλοξενούν την κάτοχο του Euro Cup, Καταλούνια στον Πειραιά (17:30, MEGA News) στον τελικό του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ.

Ο Ολυμπιακός είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί απέναντι σε μια νεανική ομάδα, που βρίσκεται στη σκιά των παραδοσιακών δυνάμεων στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Για την πειραϊκή ομάδα θα είναι η 5η παρουσία της σε τελικό ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ, μετρώντας τρεις κατακτήσεις-όλες στο «Π. Καπαγέροφ»- κι έχοντας δύο λιγότερες από τη Σαμπαντέλ.

«Ο Ολυμπιακός είναι γεννημένος για να βρίσκεται στην κορυφή» δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου η αρχηγός Βασιλική Πλευρίτου και στον σύλλογο αναμένουν το πάρτι για την κατάκτηση του τροπαίου από την ομάδα γυναικών, που θα έρθει να προστεθεί στα τέσσερα Champions League, στο ένα LEN Trophy και τρία ευρωπαϊκά Σούπερ. Καπ.

Oι τελικοί του Ολυμπιακού στα ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ

2014 Βαρκελώνη Σαμπαντέλ - Ολυμπιακός 9-8

2015 Πειραιάς Ολυμπιακός - Πάντοβα 10-6

2021 Πειραιάς Ολυμπιακός - Κίνεφ Κίρισι 14-11

2022 Πειραιάς Ολυμπιακός - Εθνικός 11-4

Η «σταχτοπούτα» Καταλούνια, με αστέρι την Άαρτς

H Καταλούνια, σε επίπεδο ανδρών έχει αναδειχθεί δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης (1992, 1995), όμως η ομάδα γυναικών είναι «σταχτοπούτα» στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Έκανε το ταξίδι στον Πειραιά, καθώς κατέκτησε το Euro Cup, νικώντας στους διπλούς τελικούς την Μπαρτσελονέτα, με 14-9 εντός και 13-11 εκτός έδρας.

Στο πρωτάθλημα Ισπανίας βρίσκεται στην 4η θέση, πίσω από τις Ματαρό, Σαμπαντέλ και Τεράσα, συγκεκριμένα μετρά δύο νίκες, εντός έδρας την Τενερίφε με 18-14, εκτός έδρας τη Ρούμπι με 12-5, ενώ πριν από μερικά 24ωρα ηττήθηκε στην έδρα της από τη Ματαρό με 19-5.

Προπονητής της είναι ο Χαβιέ Μπελμόντε, ενώ στο ρόστερ της δεσπόζει η 30χρονη Ολλανδέζα τερματοφύλακας Λάουρα Άαρτς, τρεις φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, μία πρωταθλήτρια κόσμου και «χάλκινη» στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Υπάρχει επίσης η Αυστραλέζα, Πίπα Πίντλεϊ, η Νεοζηλανδή, Έμερσον Χάουτον και η Βρετανίδα, Μάρι Φάλβεϊ.