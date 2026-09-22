Ολοκληρώθηκε σήμερα, Τρίτη (22/9), στο ΟΑΚΑ η εκδήλωση της ΚΟΕ εν όψει της έναρξης των πρωταθλημάτων του πόλο ανδρών και γυναικών το προσεχές Σαββατοκύριακο (26-27/9).

Με μεγάλη συμμετοχή έγινε το πρωί της Τρίτης (22/9) στην αίθουσα Τύπου του ποδοσφαιρικού γηπέδου του ΟΑΚΑ (Σπύρου Λούη) η συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς εν όψει της έναρξης των πρωταθλημάτων Waterpolo League και Waterpolo League Γυναικών το προσεχές Σαββατοκύριακο (26-27/9).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Τύπου του σταδίου «Σπύρος Λούης» στο ΟΑΚΑ, με την ευκαιρία της επικείμενης (26/9) έναρξης των πρωταθλημάτων υδατοσφαίρισης, και το «παρών» έδωσαν επίσης ο Α΄ αντιπρόεδρος της ΚΟΕ, Γιώργος Αφρουδάκης, ο τεχνικός διευθυντής υδατοσφαίρισης της ομοσπονδίας, Δημήτρης Σελετόπουλος, ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Κώστας Κυράνης, εκπρόσωποι των ομάδων, καθώς και των συνδέσμων αθλητών, προπονητών και διαιτητών.

Την εκδήλωση προλόγισε με τον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της ΚΟΕ Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο οποίος ανακοίνωσε και επίσημα ότι η Ελλάδα έχει θέσει υποψηφιότητα για να διοργανώσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών το 2028, για την οποία πρόταση υπήρξε δέσμευση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για οικονομική στήριξη. Επίσης τέθηκε υποψηφιότητα και για την τελική φάση του World Cup 2027 ανδρών και γυναικών.

Η Βούλα Κοζομπόλη, ως γενική γραμματέας της Τεχνικής Επιτροπής υδατοσφαίρισης της World Aquatics και μέλος της Επιτροπής Διαιτητών και Παρατηρητών της European Aquatics, μίλησε για την ακριβή εφαρμογή του Var live streaming protocol και σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται, με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Όπως ανέφερε, το VAR θα χρησιμοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

Γκολ στην λήξη του χρόνου κατοχής ή στην λήξη της περιόδου.

Λάθη γραμματείας ή βλάβες ηλεκτρονικού συστήματος.

Σουτ στην λήξη της περιόδου ενώ υπάρχει παίκτης με αποβολή.

Εξέταση πιθανής βίαιης ενέργειας.

Παρεμπόδιση στην εκτέλεση πέναλτι.

Αντικανονική ή παράνομη είσοδος ή επανείσοδος παικτών.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης ανδρών, Θοδωρής Βλάχος με τον συνεργάτη του Τάσο Σχίζα όπως και ο Αντώνης Βλοντάκης, συνεργάτης του ομοσπονδιακού τεχνικού της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης γυναικών, Χάρη Παυλίδη .