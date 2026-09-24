Κωστούλας: Υποψήφιος για παίκτης του μήνα Σεπτεμβρίου στην Premier League
Ο Σεπτέμβριος ήταν ένας εξαιρετικός μήνας για τον Μπάμπη Κωστούλα, σε ότι αφορά το συλλογικό επίπεδο και την Μπράιτον.
Στα 19 του χρόνια ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού ήταν καταλυτικός για την ομάδα του Φαμπιαν Χίρτσελερ, καθώς μέσα στο μήνα σημείωσε 3 γκολ και μοίρασε 2 ασίστ στα 4 παιχνίδια που αγωνίστηκε συνολικά, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.
Τα δυο εξ' αυτών ήταν σε επίπεδο Premier League, το πρώτο με αντίπαλο την Κόβεντρι στο εμφατικό 0-5 των Γλάρων (13/9) και το δεύτερο, που έκανε... κρότο, στο 3-0 επί της πρωταθλήτριας Άρσεναλ, όπου μάλιστα νωρίτερα έδωσε και ασίστ στον Γκρος.
Όλα αυτά δεν πέρασαν απαρατήρητα και έτσι ο «Babistuta» βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους για τον τίτλο του παίκτη του μήνα Σεπτεμβρίου στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη! Στη λίστα βρίσκονται επίσης ο συμπαίκτης του, Πασκάλ Γκρος, καθώς και οι Μοχάμεντ Μπελούμι, Τζέιντεν Μπόγελ, Αλεξάντερ Ίσακ, Ζερεμί Ζακέ, Κέβιν Σαντέ και Αντουάν Σεμένιο.
September's standout stars 🌟— Premier League (@premierleague) September 24, 2026
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