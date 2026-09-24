Πειθαρχική δίωξη της ΕΠΟ κατά του Αχιλλέα Μπέου

Δίωξη κατά του Αχιλλέα Μπέου άσκησε ο υπέυθυνος πειθαρχικής δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος.

Μετά τη μήνυση που κατέθεσε την Τετάρτη (23/09) ο ισχυρός άνδρας του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος για τα όσα διαδραματίστηκαν και κατήγγειλε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ήρθε η δικαιοσύνη να του χτυπήσει την πόρτα.

Ο υπεύθυνος πειθαρχικής δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος άσκησε δίωξη στον Δήμαρχο του Βόλου για τα όσα είπε σχετικά με τον στοιχηματισμό στον αγώνα της ομάδας του με την ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή (20/09).

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

O Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος του Μπέου Αχιλλέα για παράβαση των άρθρων 1, 2, 3, 4,14, 20 παρ. 1, 2α΄ και 26 περ. Α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.