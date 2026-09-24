Ο Ηρακλής ανακοίνωσε και με τη βούλα την απόκτηση του Βασίλη Μουράτου (28χρ., 1.93μ.) για την ενίσχυση του ελληνικού κορμού και της περιφέρειάς του.

Κάτοικος Θεσσαλονίκης με «σάρκα και οστά» ο Βασίλης Μουράτος! Ο Ηρακλής ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του έμπειρου Έλληνα γκαρντ, ο οποίος αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά τον Γηραιό εντός και εκτός των συνόρων.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Μουράτος με τη φανέλα του Περιστερίου μέτρησε 3.1 πόντους, 1.9 ασίστ και 1.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 23 αγώνες ανά 13 λεπτά συμμετοχής στη Stoiximan GBL. Στην Ευρώπη κατέγραψε 2.8 πόντους, 3.0 ασίστ και 2.4 ριμπάουντ ανά 15.4 λεπτά συμμετοχής σε 13 συμμετοχές.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής:

Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Βασίλη Μουράτο.

Ο Έλληνας παίκτης γεννήθηκε στις 24 Νοεμβρίου του 1997 στην Αθήνα. Έχει ύψος 1,93 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των guards.

Έκανε τα πρώτα του βήματα στον Γ.Σ. Αγίων Αναργύρων και το 2014 πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Με την ομάδα του Πειραιά έκανε το ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα στις 12 Οκτωβρίου του 2014 κόντρα στον Απόλλωνα Πατρών, πετυχαίνοντας και τους πρώτους του πόντους στην Α1. Στους “ερυθρόλευκους” αγωνίστηκε και τη σεζόν 2015-2016, καταγράφοντας επτά συμμετοχές (η μία στη EuroLeague) και την επόμενη χρονιά (2016-2017) αγωνίστηκε στο Ψυχικό, με τη μορφή δανεισμού.

Την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 φόρεσε τη φανέλα του Ηφαίστου Λήμνου, έχοντας 7,5 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ σε 26 παιχνίδια.

Την επόμενη σεζόν (2018-2019) έπαιξε στο Περιστέρι, μετρώντας 3,5 πόντους, 1,6 ασίστ και 1,2 ριμπάουντ σε 34 αγώνες.

Η επόμενη τριετία (2019-2022) τον βρήκε στο Λαύριο. Την πρώτη σεζόν (2019-2020) τα νούμερά του ήταν: 6,8 πόντοι, 3 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ σε 20 αναμετρήσεις, τη δεύτερη (2020-2021): 11,6 πόντοι, 5,2 ασίστ, 2,6 ριμπάουντ και 1,1 κλεψίματα σε 33 παρουσίες και την τρίτη (2021-2022): 11,3 πόντοι, 6,3 ασίστ, 3,1 ριμπάουντ κι ένα κλέψιμο σε 24 ματς στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ συμμετείχε με την ομάδα της Λαυρεωτικής στο Basketball Champions League, όπου πετύχαινε 10,6 πόντους, έδινε 4,1 ασίστ κι έπαιρνε 3,5 ριμπάουντ σε οκτώ παιχνίδια.

Την αγωνιστική περίοδο (2022-2023) αγωνίστηκε στον Προμηθέα, με απολογισμό 6,5 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ, κατά μέσο όρο σε 25 αγώνες στη Basket League και 3,4 πόντους, 1,8 ασίστ και 1,2 σε 20 αναμετρήσεις στο Eurocup.

Παρέμεινε στην αχαϊκή πρωτεύουσα τη σεζόν 2023-2024, αλλά για λογαριασμό του Απόλλωνα Πατρών και στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος σημείωνε 6,5 πόντους, μάζευε 2,7 ριμπάουντ, μοίραζε 5,3 ασίστ κι έκανε 1,7 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε 11 αγώνες. Ολοκλήρωσε τη χρονιά στο Λαύριο, έχοντας 9,4 πόντους, 4,6 ασίστ και 3,2 ριμπάουντ σε 16 αναμετρήσεις.

Συνέχισε στο Λαύριο και την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, έχοντας 11,3 πόντους, 5,5 ασίστ και 3,1 ριμπάουντ σε 29 συμμετοχές.

Πέρυσι (2025-2026) ήταν παίκτης του Περιστερίου, με το οποίο μέτρησε 3 πόντους, 1,9 ασίστ και 1,3 ριμπάουντ σε 25 παιχνίδια στη GBL και 2,8 πόντους, 3 ασίστ και 2,4 ριμπάουντ σε 13 αγώνες στο FIBA Europe Cup.