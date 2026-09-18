Ολυμπιακός: Στην Ουγγαρία το τμήμα πόλο ανδρών για φιλικό τουρνουά
Η ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού βρίσκεται στη Βουδαπέστη για την προετοιμασία του συλλόγου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Στα πλαίσια της προετοιμασίας, η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς θα αγωνιστεί στο Telekom Cup. Στο φιλικό αυτό τουρνουά, ο Ολυμπιακός στο πρώτο αγώνα θα αντιμετωπίσει την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, που βρίσκεται από την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουγγαρία για προετοιμασία, (18/9, 12:00), ενώ, λίγες ώρες μετά (20:30) θα παίξουν με την Βάσας, φιναλίστ του κυπέλλου Ουγγαρίας.
Στην αυλαία του τουρνουά, την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου (12:00) ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Φερενσβάρος. Οι Ούγροι, που έχουν διμιουργήσει ελληνική αποικία, με τους πρώην «ερυθρόλευκους» Στέλιο Αργυρόπουλο και Κώστα Κάκαρη, κατέκτησαν το κύπελλο Ουγγαρίας για ένατη συνεχόμενη χρονιά επικρατώντας εύκολα στο τελικό της Βάσας με 18-12.
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