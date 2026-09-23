Ο Άρης συνέχισε τη δουλειά στην επιθετική λειτουργία και την αποτελεσματικότητα στο τελευταίο τρίτο, χωρίς τους Μορόν και Καντεβέρε λόγω ίωσης.

Με έμφαση στην επιθετική λειτουργία συνεχίστηκε η δουλειά του Άρη στο διάστημα της διακοπής, με το πρόγραμμα της Τετάρτης (23/9) να επικεντρώνεται σε συνεργασίες, τελικές προσπάθειες και καταστάσεις στο τελευταίο τρίτο.

Απόντες ήταν οι Λορέν Μορόν και Τίνο Καντεβέρε, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση και δεν συμμετείχαν στην προπόνηση.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ:



«Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης, στο οποίο δεν συμμετείχαν οι Λορέν Μορόν και Τίνο Καντεβέρε (αμφότεροι ταλαιπωρούνται από ίωση), ξεκίνησε με ενεργοποίηση και παιχνίδι υψηλής έντασης και συνεχίστηκε με ασκήσεις ταχύτητας και ισχύος.

Το κύριο μέρος είχε αγωνιστικές καταστάσεις (1v1), συνεργασίες, τελικές προσπάθειες και επιθέσεις από τα άκρα, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με καταστάσεις (2v1 → 3v2) συνεχείς μεταβάσεις και σέντρες στην περιοχή σε τρεις εναντίον δύο με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο.

Αύριο Πέμπτη, θα ακολουθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (πρωινή προπόνηση στις προπονητικές εγκαταστάσεις).»

