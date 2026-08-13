Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο το βράδυ της Παρασκευής (14/8) για μια θέση στα ημιτελικά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο νέων ανδρών στη Βάρνα.

Η εθνική ομάδα πόλο νέων ανδρών θα αντιμετωπίσει το αντίστοιχο συγκρότημα του Μαυροβούνιου στα προημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Κ20 που φιλοξενείται στη Βάρνα.

Το Μαυροβούνιο στο χιαστί αγώνα νίκησε δύσκολα τη Μάλτα με 17-15 και θα βρεθεί στο δρόμο της εθνικής ομάδας στον τελευταίο χρονικά προημιτελικό της Παρασκευής (14/8, 21:15).

Η νικήτρια του ζευγαριού στα ημιτελικά θα διασταυρώσει με τη νικήτρια του αγώνα της Ισπανίας με την Ουγγαρία στα ημιτελικά του Σαββάτου (15/8).

Oι προημιτελικοί Παρασκευή (14/8)

16:15 Ισπανία - Ουγγαρία (1)

18:00 Σερβία - Κροατία (2)

19:45 Ιταλία - Γερμανία (3)

21:15 Ελλάδα - Μαυροβούνιο (4)

Οι ημιτελικοί Σάββατο (15/8)