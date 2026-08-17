Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την απόφαση της κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει την προσπάθεια ανάληψης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο ανδρών του 2028 στο ΟΑΚΑ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο facebook συνεχάρη τον Απόστολο Χρήστου και τον Απόστολο Σίσκο, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της εθνικής ομάδας για τις επιτυχίες τους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου που ολοκληρώθηκε την Κυριακή (16/8) στο Παρίσι.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την απόφαση της κυβέρνησης η Ελλάδα να διεκδικήσει τη διοργάνωση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο αδρών του 2028, αποδεχόμενη σχετικό αίτημα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας.

Η κυβέρνηση θα χρηματοδοτήσει τη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ τον Ιανουάριο του 2028 και θα ανοίξει την ολυμπιακή χρονιά, δίνοντας κι ένα εισιτήριο για το «Λος Άντζελες 2028».

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού

«Πολλά συγχαρητήρια στους κολυμβητές μας Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο που, μαζί με όλα τα "δελφίνια" της εθνικής μας αποστολής, ανέβασαν τον ελληνικό υγρό στίβο στην κορυφή της Ευρώπης. Οι επιτυχίες τους μας κάνουν υπερήφανους σε συνέχεια, μάλιστα, της πρόσφατης κατάκτησης του Παγκόσμιου Κυπέλλου από την εθνική ομάδα πόλο. Και σε μία στιγμή που η Κυβέρνηση αποφάσισε η χώρα μας να διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028, αποδεχόμενη σχετικό αίτημα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας.

Θα είναι μια μοναδική ευκαιρία η πατρίδα μας να βρεθεί, για μία ακόμα φορά, στο διεθνές προσκήνιο, φιλοξενώντας ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός. Να αναδείξει τις αρετές των αθλητών μας που μας χαρίζουν διαρκώς μεγάλες συγκινήσεις. Αλλά και την εντυπωσιακή αναβάθμιση που έχει συντελεστεί στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα σε εκείνες που αφορούν τον Υγρό Στίβο. Και, βέβαια, θα είναι μία αφορμή να παρακολουθήσουμε όμορφες αναμετρήσεις και να γιορτάσουμε πιο πολλές νίκες -αυτή τη φορά σε ελληνικά νερά».