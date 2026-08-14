Η Ελλάδα «λύγισε» στα πέναλτι από το Μαυροβούνιο με συνολικό σκορ 30-29 (καν. αγ. 18-18) στα προημιτελικά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων ανδρών στη Βάρνα.

Ο Κωνσταντίνος Μπελέσης ήταν ο πρώτος σκόρερ για την εθνική ομάδα κόντρα στο Μαυροβούνιο, με δικό του γκολ ο προημιτελικός στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων ανδρών στη Βάρνα πήγε στα πέναλτι, αλλά ήταν και ο μοναδικός που αστόχησε έπειτα από 24 συνολικά εκτελέσεις με το Μαυροβούνιο να φθάνει στη νίκη με το συνολικό 30-29 (καν. αγ. 18-18)

Η εθνική ομάδα έμεινε εκτός μεταλλίων και με πρώτη αντίπαλο την Ουγγαρία το Σάββατο (15/8, 16:00) θα παίξει για τις θέσεις 5-8.

Η εθνική ομάδα προηγήθηκε 3-1 στο 1ο οκτάλεπτο, με σερί 3-0 έκανε το 9-7, με το πρώτο ημίχρονο να έχει ισοπαλία 24 γκολ! Οι ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι και στο 3ο οκτάλεπτο (14-14), με το ντέρμπι να κορυφώνεται στην τελευταία περίοδο.

Με γκολ από τον Πατσιλινάκο η Ελλάδα προηγήθηκε με 15-14 (7:31) και 16-15 (5:24), όμως το Μαυροβούνιο με τρία διαδοχικά γκολ ξέφυγε με 18-16 (1:52).

Όμως οι διεθνείς παίκτες είχαν απάντηση: Ο Κώστας Μπιτσάκος μείωσε στον παίκτη παραπάνω σε 18-17 (1:19) και ο Μπελέσης με τον ίδιο τρόπο ισοφάρισε σε 18-18 (00:19) κι όλα κρίθηκαν στα πέναλτι.

Εκεί κατά σειρά οι Γ. Μητράκης, Μπελέσης, Πατσιλινάκος, Μαραγκουδάκης και Αγγελόπουλος ευστόχησαν μετά την ολοκλήρωση της πεντάδας των πέναλτι, στη συνέχεια με την ίδια σειρά και ανά ένα πέναλτι, και οι πέντε ήταν ξανά εύστοχοι με το σκορ στην έξτρα διαδικασία να φθάνει στο 10-10, τελικά στην 24η εκτέλεση ο Μπελέσης αστόχησε, με το Μαυροβούνιο να επικρατεί με 12-11 και συνολικό σκορ 30-29.

Τα οκτάλεπτα: 6-6, 6-6, 2-2, 4-4.

Τα πέναλτι: 11-12

Ελλάδα (Γιώργος Χατζηδάκης): Βεκρής, Λυκούδης 2, Κ. Μπιτσάκος 2, Καρατζάς 2, Αγγελόπουλος 2, Λασκαρίδης, Ζερβουδάκης, Γιώργος Μητράκης 2, Πατσιλινάκος 2, Γιαννάτος, Μαραγκουδάκης 1, Ζουζούνης, Γιαννόπουλος, Μπελέσης 5.

Μαυροβούνιο (Νεμπόισα Μίλιτς): Ράγιεβιτς, Ματιγιάσεβιτς 1, Βράνες 1, Ντουρούτοβιτς 3, Κόβατσιτς, Στούραπ 5, Μορατσάνιν 1, Πέτροβιτς 1, Περόβ 3, Γκοϊκοβιτς 2, Ραντάνοβιτς 1, Πέγιοβιτς, Σάμαρτζιτς, Τοντόροβιτς.

Oι προημιτελικοί

Παρασκευή (14/8)

Ισπανία - Ουγγαρία 13-7 (1)

Σερβία - Κροατία 13-14 (2)

Ιταλία - Γερμανία 16-10 (3)

Ελλάδα - Μαυροβούνιο 29-30(4)

Οι ημιτελικοί

Σάββατο (15/8)

17:45 Ισπανία - Μαυροβούνιο

19:30 Κροατία - Ιταλία

Οι αγώνες μεταλλίων

Κυριακή (16/8)