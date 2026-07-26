Ελλάδα - Ουγγαρία: Πού θα δείτε τον τελικό στο πόλο ανδρών για το World Cup
Έτοιμη για το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της στο World Cup είναι η Εθνική μας ομάδα πόλο των Ανδρών, που αντιμετωπίζει σήμερα (26/7, Live από το Gazzetta) την αντίστοιχη της Ουγγαρίας.
Το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου πήρε την πρόκριση στον Super Final μετά το δραματικό 10-9 επί της Ιταλίας και θα παλέψει για την πρώτη θέση τόσο στη συγκεκριμένη διοργάνωση, όσο και γενικότερα.
Ο τελικός στο τουρνουά του Σίδνεϊ θα ξεκινήσει στις 11:00 (πμ) και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ2 Σπορ.
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