Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του τελικού της Εθνικής Ανδρών στο πόλο με την Ουγγαρία για το World Cup.

Έτοιμη για το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της στο World Cup είναι η Εθνική μας ομάδα πόλο των Ανδρών, που αντιμετωπίζει σήμερα (26/7, Live από το Gazzetta) την αντίστοιχη της Ουγγαρίας.

Το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου πήρε την πρόκριση στον Super Final μετά το δραματικό 10-9 επί της Ιταλίας και θα παλέψει για την πρώτη θέση τόσο στη συγκεκριμένη διοργάνωση, όσο και γενικότερα.

Ο τελικός στο τουρνουά του Σίδνεϊ θα ξεκινήσει στις 11:00 (πμ) και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ2 Σπορ.