Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος πραγματοποίησε 23 αποκρούσεις και ήταν «το Άλφα και το Ωμέγα» στη νίκη επί της Ιταλίας και στην πρόκριση στον τελικό του World Cuop.

O Παναγιώτης Τζωρτζάτος ήταν απλά φανταστικός κάτω από την εστία της εθνικής ομάδας στον ημιτελικό του Word Cup με την Ιταλία στο Σίδνεϊ.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικρατώντας με 10-9, απέκτησε το δικαίωμα το πρωί της Κυριακής (26/7, 11:00, ΕΡΤ 2 Σπορ) απέναντι στην Ουγγαρία να παίξει και να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση.

Και σε πολύ μεγάλο ποσοστό αυτή η πρόκριση φέρνει την υπογραφή του Παναγιώτη Τζωρτζάτου. Ο 34χρονος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού τελείωσε τον αγώνα με 23 αποκρούσεις σε 32 σουτ εντός εστίας (72%), με αποκορύφωμα αυτή στο σουτ από τον Τζάκομο Κανέλα στην εκπνοή του αγώνα.

Είναι αυτός που διατήρησε την εθνική ομάδα στη διεκδίκηση της πρόκρισης, καθώς η Ιταλία επιχείρησε 41 συνολικά σουτ (9/41, 22%), έναντι των 27 της εθνικής ομάδας (10/27, 37%).

Ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας είχε 9/11 αποκρούσεις στο 1ο οκτάλεπτο, 17/21 (81%) στο ημίχρονο, 22/28 (79%) μετά το 3ο οκτάλεπτο, για να έρθει το συνολικό 23/32.