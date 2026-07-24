H Ελλάδα με αντίπαλο την Ιταλία θα διεκδικήσει το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7), την πρόκριση στην τελική φάση του World Cup στο Σίδνεϊ.

Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών για δεύτερη διοργάνωση στη σειρά και 3η συνολικά στην ιστορία της διοργάνωσης, διεκδικεί την παρουσία της στον τελικό του World Cup.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7, 13:15, ΕΡΤ 2 Σπορ) στον 2ο χρονικά ημιτελικό της τελικής φάσης του World Cup στο Σίδνεϊ, με στόχο να βρεθεί στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (26/7, 11:00).

Η Ελλάδα στον προημιτελικό νίκησε δύσκολα το Μαυροβούνιο με 14-13 και θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, που με τη σειρά της επικράτησε επί της Γεωργίας με 18-12..

«Θεωρώ ότι θα είμαστε απολύτως έτοιμοι για τον ημιτελικό κόντρα στους Ιταλούς. Θέλουμε να εμφανιστούμε δυνατοί και να τα δώσουμε όλα, ειδικά για τους πολλούς Έλληνες ομογενείς, που έρχονται και κατακλύζουν τις εξέδρες του κολυμβητηρίου για να μας δουν και να μας στηρίξουν. Τους ευχαριστούμε πολύ και οφείλουμε να τους ικανοποιήσουμε», δήλωσε ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, Στέλιος Αργυρόπουλος στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ.

Η Ελλάδα έχει κατακτήσει δύο φορές το ασημένιο μετάλλιο στο World Cup, το πρώτο ήρθε το 1997 στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, όταν η εθνική ομάδα είχε ηττηθεί στον τελικό από τις ΗΠΑ με 8-5, ενώ πέρυσι στην Ποντγκόριτσα, στον τελικό αντιμετώπισε την Ισπανία, που επικράτησε στον τελικό 16-14.

Στον άλλο ημιτελικό (11:30) η γηπεδούχος Αυστραλία θα παίξει με την Ουγγαρία. Η Αυστραλία στα προημιτελικά νίκησαν την Ισπανία στη διαδικασία των πέναλτι με συνολικό σκορ 23-21 (καν. αγ. 18-18) και η Ουγγαρία την Κροατία με 16-11.

Νωρίτερα το Σάββατο θα γίνουν τα παιχνίδια για την 7η θέση, Κροατία-Γεωργία (08:00) και για την 5η θέση, Ισπανία-Μαυροβούνιο (09:45).

Οι Ισπανία και ΗΠΑ για το χρυσό στις γυναίκες

Στο μεταξύ την Παρασκευή (24/7) έγινε γνωστό το ζευγάρι του τελικού γυναικών στο World Cup, που γίνεται παράλληλα στο Σίδνεϊ.

Η Ισπανία σε ένα δραματικό ημιτελικό νίκησε τη Ρωσία στη διαδικασία των πέναλτι με συνολικό σκορ 15-13 (καν. αγ. 10-10) και πήρε την πρόκριση για τον τελικό. Στην κανονική διάρκεια η Ισπανία με γκολ από την Κρέσπι προηγήθηκε 10-8 στα μέσα της 4ης περιόδου, όμως με δύο γκολ στο τελευταίο δίλεπτο από την Προκοφίεβα ο ημιτελικός πήγε στα πέναλτι.

Στον άλλο ημιτελικό οι ΗΠΑ επικράτησαν επί της Αυστραλίας με 10-6.

Ο μεγάλος τελικός στις γυναίκες θα γίνει το πρωί της Κυριακής (26/7, 09:15), θα προηγηθεί στις 05:45 το παιχνίδι της Αυστραλίας με τη Ρωσία για το χάλκινο μετάλλιο.