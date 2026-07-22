Ρωσία: Εντυπωσιακή επιστροφή η εθνική πόλο γυναικών στη διεθνή σκηνή
Έπειτα από απουσία πέντε ετών και μετά τους Oλυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, η εθνική ομάδα πόλο γυναικών της Ρωσίας επέστρεψε με ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα σε τελική φάση διεθνής διοργάνωσης, νικώντας την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ολλανδία με 11-6 (2-2, 2-1, 2-1, 5-2) στους προημιτελικούς του World Cup στο Σίδνεϊ.
Από την ομάδα που κατέλαβε την 4η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, μόνο η 35χρονη πλέον Εκατερίνα Προκοφίεβα βρίσκεται στις τάξεις της εθνικής ομάδας, που έχει για προπονητή τον Σεργκέι Μαρκόχ.
Μεγάλη πρωταγωνίστρια για τη Ρωσία στον αγώνα με την Ολλανδία ήταν η 25χρονη τερματοφύλακας, Ντιάνα Χαμράεβα με 12/18 (67%) αποκρούσεις στα σουτ εντός εστίας, ενώ βρήκε γκολ από επτά παίκτριες, με κορυφαία την 27χρονη Μαρία Μακαρόβα, που σημείωσε τρία γκολ.
Από την Ολλανδία, ο τεχνικός της Ευάγγελος Δουδέσης, είδε μόλις τρεις παίκτριες, τις Λίεκε Ρόγκε, Μουλχάουζεν και Γκόρτερ, να πετυχαίνουν από δύο γκολ.
Tα αποτελέσματα των προημιτελικών - Ημιτελικοί
Τετάρτη 22/7
Προημιτελικά
- ΗΠΑ-Κίνα 14-8
- Ολλανδία-Ρωσία 6-11
- Ιταλία-Αυστραλία 14-15
- Ισπανία-Ουγγαρία 8-7
Ημιτελικοί
Παρασκευή 24/7
- ΗΠΑ-Αυστραλία
- Ρωσία-Ισπανία
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