Η Ρωσία στο πρώτο παιχνίδι της έπειτα από πέντε χρόνια σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης, νίκησε την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ολλανδία με 11-6, στα προημιτελικά του World Cup γυναικών στο Σίδνεϊ.

Έπειτα από απουσία πέντε ετών και μετά τους Oλυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, η εθνική ομάδα πόλο γυναικών της Ρωσίας επέστρεψε με ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα σε τελική φάση διεθνής διοργάνωσης, νικώντας την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ολλανδία με 11-6 (2-2, 2-1, 2-1, 5-2) στους προημιτελικούς του World Cup στο Σίδνεϊ.

Από την ομάδα που κατέλαβε την 4η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, μόνο η 35χρονη πλέον Εκατερίνα Προκοφίεβα βρίσκεται στις τάξεις της εθνικής ομάδας, που έχει για προπονητή τον Σεργκέι Μαρκόχ.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια για τη Ρωσία στον αγώνα με την Ολλανδία ήταν η 25χρονη τερματοφύλακας, Ντιάνα Χαμράεβα με 12/18 (67%) αποκρούσεις στα σουτ εντός εστίας, ενώ βρήκε γκολ από επτά παίκτριες, με κορυφαία την 27χρονη Μαρία Μακαρόβα, που σημείωσε τρία γκολ.

Από την Ολλανδία, ο τεχνικός της Ευάγγελος Δουδέσης, είδε μόλις τρεις παίκτριες, τις Λίεκε Ρόγκε, Μουλχάουζεν και Γκόρτερ, να πετυχαίνουν από δύο γκολ.

Tα αποτελέσματα των προημιτελικών - Ημιτελικοί

Τετάρτη 22/7

Προημιτελικά

ΗΠΑ-Κίνα 14-8

Ολλανδία-Ρωσία 6-11

Ιταλία-Αυστραλία 14-15

Ισπανία-Ουγγαρία 8-7

Ημιτελικοί

Παρασκευή 24/7