Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών αντιμετωπίζει το πρωί της Πέμπτης (23/7) το Μαυροβούνιο στο Σίδνεϊ, για μια θέση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup.

Στο Σίδνεϊ με το Super Final του World Cup η εθνική ομάδα πόλο ανδρών ολοκληρώνει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το 2026. To αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει την εθνική ομάδα του Μαυροβούνιου, το πρωί της Πέμπτης (23/7, 09:45 ώρα Ελλάδος, ΕΡΤ 2 Σπορ), για μια θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Στην περίπτωση πρόκρισης η εθνική ομάδα, τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Ιταλία και τη Γεωργία, σε αντίθετη περίπτωση θα δώσει αγώνες για τις θέσεις 5-8.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος έχει στη διάθεσή του 15 παίκτες, είναι οι: Στέλιος Αργυρόπουλος, Κώστας Κάκαρης, Παναγιώτης Τζωρτζάτος, Ζαννής Αλαφραγκής, Μανώλης Ανδρεάδης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Δημήτρης Χατζής, Κώστας Γκιουβέτσης, Νίκος Γαρδίκας, Στάθης Καλογερόπουλος, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Δημήτρης Σκουμπάκης, Βαγγέλης Πούρος, Σεμίρ Σπάχιτς. Από αυτούς θα επιλέγονται 14 για να αγωνίζονται σε κάθε παιχνίδι.

Η Ελλάδα μετρά δύο ασημένια μετάλλια στην ιστορία της διοργάνωσης: Το πρώτο ήρθε το 1997 στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, όταν η εθνική ομάδα είχε ηττηθεί στον τελικό από τις ΗΠΑ με 8-5, ενώ ήταν 2η και πέρυσι στην Ποντγκόριτσα, πίσω από την Ισπανία, που επικράτησε στον τελικό 16-14.

Προημιτελικοί - Ημιτελικοί

Πέμπτη 23 Ιουλίου - Προημιτελικοί

08:00 Ιταλία - Γεωργία (1)

09:45 Ελλάδα - Μαυροβούνιο (2)

11:30 Ισπανία - Αυστραλία (3)

13:15 Ουγγαρία - Κροατία (4)

Σάββατο 25 Ιουλίου - Ημιτελικοί

08:00 Νικητής 3 - Νικητής 4

09:45 Νικητής 1 - Νικητής 2



