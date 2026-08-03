Η Εθνική παίδων γνώρισε την ήττα με 7-4 από την Ρωσία, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Παγκόσμιου πρωταθλήματος.

Με το... αριστερό ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η Εθνική παίδων στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο λαμβάνει χώρα στο Ζάγκρεμπ. Η «γαλανόλευκη» ηττήθηκε με 7-4 από την Ρωσία στην πρώτη αγωνιστική της League Phase στη διοργάνωση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι άκρως ανταγωνιστικές και να μένουν ισόπαλες με σκορ 2-2. Στη συνέχεια, όμως, η Ρωσία βρήκε το δρόμο για να πάρει το ελάχιστο προβάδισμα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (2-3).

Στο δεύτερο ημίχρονο η Εθνική παίδων κατάφερε να σκοράρει ξανά, μετά την κακή δεύτερη περίοδο. Ωστόσο, οι Ρώσοι πολίστες όχι μόνο διατήρησαν το προβάδισμά τους, αλλά το διεύρυναν κιόλας στα δύο γκολ (3-5).

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, οι Ρώσοι μπόρεσαν να προσθέσουν πολύ γρήγορα ακόμη δύο τέρματα στη διαφορά τους (3-7). Το +4 έδωσε σημαντικό πλεονέκτημα στην αντίπαλο της Εθνικής, η οποία έως το τέλος του ματς διαχειρίστηκε πολύ καλά το προβάδισμά της για να πάρει τη νίκη με τελικό σκορ 7-4.

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 0-1, 1-2, 1-2