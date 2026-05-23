Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0 στους ημιτελικούς της Waterpolo League γυναικών απέναντι στον Εθνικό και με σκορ 20-9 πήραν το εισιτήριο για τους τελικούς της διοργάνωσης.

Για ακόμη μία χρονιά, ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη θα... μονομαχήσουν για το πρωτάθλημα της Waterpolo League γυναικών. Οι «ερυθρόλευκες» με επικράτηση 20-9 επί του Εθνικού έκαναν το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της διοργάνωσης και να προκριθεί στους τελικούς.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Εθνικό να βρίσκει το πρώτο γκολ (1-0), ωστόσο τον Ολυμπιακό να έχει άμεση απάντηση και ν' ανατρέπει το εις βάρος του σκορ. Μάλιστα, οι «ερυθρόλευκες» κατάφεραν να πάρουν διαφορά τριών τερμάτων πριν το τέλος της πρώτης περιόδου (2-5).

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, το σύνολο του Γιώργου Ντόσκα, βελτίωσε στο μέγιστο την άμυνά του και μέσα σε έξι λεπτά ανέβασε τη διαφορά στα 10 γκολ (2-12). Το +10 διευρύνθηκε κατά ένα γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου (2-13), γεγονός που έβαλε τις βάσεις για τη νίκη.

Ο Ολυμπιακός στο πρώτο μέρος της επανάληψης διατήρησε το προβάδισμά του, χωρίς ν' απειληθεί ιδιαίτερα από την ομάδα του Εθνικού και να διαμορφωθεί το 20-9 υπέρ του.

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 0-8, 4-4, 3-3