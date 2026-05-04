Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών πήρε τη νίκη στο καθοριστικό ματς με την Ουγγαρία με σκορ 14-9 και πλέον βρίσκεται με το ένα... πόδι στα Super Final του World Cup.

Μπορεί να βρέθηκε στα... σχοινιά μετά την ήττα από την Αυστραλία, ωστόσο η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών στον καθοριστικό αγώνα για το τελευταίο εισιτήριο των Super Finals του World Cup έκανε τεράστια εμφάνιση. Απέναντι στην Ουγγαρία, η Ελλάδα επικράτησε με 14-9 και πλέον βρίσκεται μία ανάσα από τη συμμετοχή της στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να έχουν περισσότερο κατά νου τις άμυνες τους, παρά το επιθετικό κομμάτι. Η Ουγγαρία ήταν αυτή που πήρε προβάδισμα (1-0), το οποίο και διατήρησε έως το τέλος της πρώτης περιόδου (2-1).

Από τη μεριά της, η «γαλανόλευκη» αν και έμεινε με δύο γκολ πίσω (3-1) κατάφερε να βγάλει αντίδραση. Αρχικά ισοφάρισε και στη συνέχεια με γκολ από τη Σιούτη πήρε το προβάδισμα για πρώτη φορά στο ματς. Βέβαια, η... απάντηση από τις Μαγυάρες ήταν άμεση με τη Φάραγκο να διαμορφώνει το 4-4, το οποίο ήταν το σκορ ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μισό το σύνολο του Χάρη Παυλίδη πήρε το προβάδισμα, το οποίο διατήρησε. Μάλιστα, με γκολ της Ξενάκη η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών έφτασε στο +2 (6-8), όμως η Ουγγαρία βρήκε και πάλι τον τρόπο να μειώσει στο ελάχιστο (7-8).

Η τέταρτη περίοδος είχε αμιγώς γαλανόλευκο... χρώμα! Οι Ελληνίδες παίκτριες βελτίωσαν την άμυνά τους και με σωστές επιλογές στην επίθεση έφτασαν στο +5 την υπέρ τους διαφορά τρία λεπτά πριν το τέλος του ματς. Το μόνο που κατάφεραν οι παίκτριες της Ουγγαρίας ήταν να μειώσουν στα τρία γκολ, αλλά η Ελλάδα και πάλι ανέβασε στα πέντε γκολ την απόσταση για το τελικό 14-9.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 2-3, 3-4, 2-6