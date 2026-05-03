Η Ντε Άκερ Μπολόνια κατέκτησε το Conference Cup στο Παλαιό Φάληρο
Η Ντε Άκερ Μπολόνια, μια ομάδα που μετρά εννέα χρόνια ζωής, είναι αυτή που κατέκτησε τον τίτλο στο νεοσύστατο Conference Cup, καθώς η ιταλική ομάδα επικράτησε επί της Χόνβεντ με 17-14 στον τελικό του 1ου Final 4 της διοργάνωσης στο Ρέστειο κολυμβητήριο.
Η ιταλική ομάδα παρουσιάστηκε διαβασμένη απέναντι στο θεωρητικά φαβορί του τελικού, πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη στιγμή της μικρής ζωής της, στο Final 4 που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ο Απόλλων Σμύρνης.
Η Ντε Άκερ προηγήθηκε 3-1, με το 1ο οκτάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 4-4. Η Χόνβεντ με διαδοχικά γκολ των Μπεντεργλούζ Εκλέρ και Κέβι στον παραπάνω, προηγήθηκε με 8-6 στο 2ο οκτάλεπτο, όμως η ιταλική ομάδα απάντησε με τους Λούτσι και Έρντελι, διαμορφώνοντας το 8-8 για το πρώτο ημίχρονο.
Η ιταλική ομάδα ήταν αυτή που οδήγησε το σκορ στην 3η περίοδο, με γκολ από τον Μιλάκοβιτς ξέφυγε με 11-9 (3:58) και ο ίδιος σκόραρε για το 12-11 (00:23).
Ο Μοσκόφ μείωσε για τη Χόνβεντ σε 13-12, 7:23 πριν από το τέλος, όμως η Ντε Άκερ με τα γκολ των Πέιντερ και Μπραγκαντίνι πήρε προβάδισμα τίτλου τριών γκολ, 15-12, στα 3:28 πριν από το τέλος, με τον Λούτσι να «κλειδώνει» την κατάκτηση, πετυχαίνοντας το 16-12 (1:28) και τον ίδιο να βάζει το κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 17-14.
Τα οκτάλεπτα: 4-4, 4-4, 3-4, 3-5.
Χόνβεντ (Μάρτον Ζίβος): Τσόμα, Κέβι 2, Μπεντς, Βάντοβιτς, Σούγκαρ, Βεκόνι, Κις, Βίτσκοβιτς 2, Μοσκόφ 5, Εκλέρ 4, Σίμον 1, Ζεπφάλβι, Μάσερ, Ίμρε.
Ντε Άκερ Μπολόνια (Φεντερίκο Μιστράντζελο): Βάλε, Μαρτίνι, Μπαρντούλα, Μπραγκαντίνι 3, ΜακΦάρλαντ 3, Καμποπιάνο 1, Πέιντερ 1, Μιλάκοβιτς 4, Έρντελι 1, Ντι Μούρο, Λούτσι 4, Ουρμπινάτι, Σαντίνι, Μπάροβιτς
