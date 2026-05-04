Οι δηλώσεις του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και του Μπάμπα μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ με δύο γκολ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού.

Ο Σουηδός φορ, αφού τόνισε ότι ο τραυματισμός του δεν είναι κάτι ανησυχητικό, σχολίασε:

«Κάναμε μία επιστροφή, η οποία έπρεπε να γίνει μετά το χαμένο Κύπελλο. Το πρωτάθλημα είναι ο μεγάλος μας στόχος και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε.

Αυτός ο τρόπος παιχνιδιού μου ταιριάζει. Αυτός είναι ο λόγος που πιστεύω ότι ήρθα. Είμαι ευγνώμων που είμαι εδώ. Έχουμε ακόμα τον στόχο μας, πιστεύω τόσο εγώ όσο και όλοι μπορούμε παραπάνω. Όσο για παιχνίδι, βρήκαμε χώρους επιθετικά και σκοράραμε, αν και θεωρώ ότι με βάση τις ευκαιρίες θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ».

Ο Ράχμαν Μπάμπα με τη σειρά του δεν μπορεί να σβήσει από τη μνήμη του τον χαμένο τελικό στο Κύπελλο. Οι δηλώσεις του Γκανέζου αριστερού μπακ: «Ήταν μια νίκη που παλέψαμε πάρα πολύ και μας ανεβάζει το ηθικό. Ήταν ώρα να δείξουμε αντίδραση και να δώσουμε χαρά στον σύλλογο.

Άλλαξε καταρχάς η ένταση και ο ενθουσιασμός να παίξουμε ποδόσφαιρο. Είχαμε μεγάλη θέληση. Επίσης έπαιξε ρόλο ο κόσμος που μας βοήθησε για ακόμη μία φορά».

Για την δύσκολη περίοδο του ΠΑΟΚ: «Νομίζω είναι δύσκολο να το εξηγήσω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη περίοδος.

Αν δει κανείς πως ξεκινήσαμε τη σεζόν θα δει πως δεν ήμασταν εμείς. Είναι οι τραυματισμοί, είναι ίσως η κούραση. Το παιχνίδι του προηγούμενου Σαββάτου βρίσκεται ακόμη στο μυαλό μου και δεν μπορώ να το επεξεργαστώ. Ήταν πολύ δύσκολο».

Για το τι τους είπε ο Λουτσέσκου: «Είναι περισσότερο προσωπικά. Ότι και να μας είπε μας τόνωσε την αυτοπεποίθηση και μας έδειξε πως αντιδρούν οι πρωταθλητές».