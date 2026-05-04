Η ΑΕΚ είχε ευκαιρία να ξεφύγει στο +8 από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, όμως δεν εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα από το 18ο λεπτό και έμεινε στη «λευκή» ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Ο Φιλίπε Ρέλβας μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και τόνισε πως το αποτέλεσμα αφήνει «μικρή στεναχώρια».

Οι δηλώσεις του Φιλίπε Ρέλβας

«Αυτό που μας αφήνει είναι μια μικρή στεναχώρια. Είχαμε ευκαιρία απέναντι σε μία καλή ομάδα να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα. Δεν είχαμε γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας.

Αυτό που σκεφτόμαστε σίγουρα είναι ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει κάτι καλύτερο, αλλά έχουμε έξι βαθμούς παραπάνω από τους αντιπάλους μας. Να ξεκουραστούμε, να συγκεντρωθούμε και να δούμε το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας.

Σε γενικές γραμμές η ομάδα έπαιξε καλά. Είχαμε τον έλεγχο. Ίσως μετά την αποβολή θα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τις ευκαιρίες μας. Φτάσαμε όμως στο τελευταίο τρίτο. Το συζητήσαμε στο ημίχρονο. Στο δεύτερο κάναμε ευκαιρίες επίσης ευκαιρίες, αλλά δεν κατέληξε στα δίχτυα.

Το πιο θετικό σήμερα θα ήταν να κερδίσουμε. Δεν είναι εύκολη διαδικασία τα Play Off. Δεν έρχονται πάντα όπως θες. Δεν μπορείς να κερδίσεις όλα τα ματς. Να εμφανιστούμε με καλύτερη αγωνιστική συμπεριφορά στο επόμενο παιχνίδι».