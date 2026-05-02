Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Final-4 του Conference Cup, χάνοντας με 13-12 από την Ντε Ακέρ.

Ο Πανιώνιος αν καιν πάλεψε έως το τελευταίο λεπτό δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη κόντρα στην Ντε Ακέρ και με ήττα 13-12 θα παίξει στον μικρό τελικό του Final-4 στο Conference Cup απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης.

Μπορεί η Ντε Ακέρ να μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση, αποκτώντας δύο γκολ προβάδισμα πολύ νωρίς (2-0), ωστόσο ο Πανιώνιος με επιθετικό ντεμαράζ κατάφερε να φέρει... τούμπα το σκορ (2-3). Οι «κυανέρυθροι» έχασαν την ευκαιρία να πάρουν δύο τέρματα απόσταση από τους Ιταλούς, με το χαμένο πέναλτι του Γούνα, αλλά διατήρησαν την απόσταση του ενός γκολ στο τέλος του πρώτου οκτάλεπτου (3-4).

Η Ντε Ακέρ κατάφερε πολύ νωρίς στο δεύτερο οκτάλεπτο να βρει το δρόμο για την ισοφάριση (4-4), ωστόσο ο Πανιώνιος με τους Μουρίκη και Γούνα πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων (4-6). Παρόλα αυτά το +1 της πρώτης περιόδου παρέμεινε για τους «κυανέρυθρους», μιας και οι Ιταλοί μείωσαν με τον Ντι Μούρο (5-6).

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους παίκτες του Πανιώνιου να βρίσκουν δύο γρήγορα γκολ και να διευρύνουν το υπέρ τους προβάδισμα (5-8). Βέβαια, δεν κατάφεραν να το διατηρήσουν μιας και η Ντε Ακέρ μείωσε στο ελάχιστο τη διαφορά (7-8), η οποία παρέμεινε έως το τέλος της περιόδου (9-10).

Μετά από αρκετή ώρα στην αναμέτρηση η Ντε Ακέρ κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης (10-10). Και πάλι, όμως, ο Πανιώνιος είχε την απάντηση για να πάρει κεφάλι στο σκορ (10-11). Στα μέσα της περιόδου, οι παίκτες της ιταλικής ομάδας μπόρεσαν ν' ανατρέψουν την εις βάρος τους διαφορά (13-12).

Οι τυπικά γηπεδούχοι στον ημιτελικό κατάφεραν να διατηρήσουν ανέπαφη την εστία τους έως το τέλος του ματς και με σκορ 13-12 πήραν τη νίκη και συνάμα την πρόκριση στον τελικό του Conference Cup.

Σημειώνεται πως Πανιώνιος και Απόλλων Σμύρνης θα παίξουν στον μικρό τελικό της διοργάνωσης το απόγευμα της Κυριακής (3/5, 18:15).

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 2-2, 4-4, 4-2

Ντε Ακέρ (Φ. Μιστράντζελο): Βάλε, Μαρτίνι, Μπάρντουλα, Μπραγκαντίνι, ΜακΦάρλαντ, Καμποπιάνο, Πάιντερ, Μιλάκοβιτς, Ερντέλι, Ντι Μούρο, Λούτσι, Ουρμπινάτι, Σαντίνι, Μπάροβιτς

Πανιώνιος (Κ. Δήμου): Πόρτερ, Μπουζαλάς, Κ. Μπιτσάκος, Σ. Καρατζάς, Παπάκος, Σουζούκι, Α. Μπιτσάκος, Τακατά, Μουρίκης, Γούνας, Κούκουνας, Καπετανάκης, Μαυρόβουνιώτης, Τράσαι.