Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη επί του Παναθηναϊκού με 14-10 στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής στη Β' Φάση της Waterpolo League ανδρών.

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Σεράφειο κολυμβητήριο και έκλεισε αήττητος τη φετινή κανονική περίοδο. Απέναντι στον Παναθηναϊκό διεύρυναν το σερί νικών τους στο 60-0 και με σκορ 14-10 μέτρησαν την 22η νίκη τους στην Waterpolo League ανδρών σε ισάριθμες αγωνιστικές. Μάλιστα, αυτή ήταν η τρίτη σερί νίκη των «ερυθρόλευκων» στη σεζόν κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους «πράσινους» να έχουν πολύ καλό ρυθμό και να παίζουν πάρα πολύ καλά σε άμυνα και επίθεση. Το γεγονός αυτό έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του Παναθηναϊκού, ο οποίος με το σκορ στο 1-1 πραγματοποίησε ένα σερί 3-0 για να φτάσει στο 4-1.

Το σύνολο του Μάκη Βολτυράκη (ο Δημήτρης Μάζης ήταν τιμωρημένος και δεν ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού) δεν κατάφερε να διατηρήσει το +3 στο δεύτερο οκτάλεπτο. Οι παίκτες του Ολυμπιακού με τους Φουντούλη και Ζάλανκι να παίρνουν την μπαγκέτα στο σκοράρισμα έφεραν στα ίσα το ματς (4-4).

Το «τριφύλλι» κατάφερε ξανά να βρει προβάδισμα δύο φορές, ωστόσο το σύνολο του Έλβιτς Φάτοβιτς είχε τις... απαντήσεις για να ισοφαρίσει (6-6).

Το δεύτερο μισό ξεκίνησε με τις δύο ομάδες ισόπαλες. Ο Ολυμπιακός μπήκε με το... πόδι στο γκάζι και με 4-0 σερί έκανε το 6-10. Οι πολύ καλές άμυνες των «ερυθρόλευκων» σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα μπροστά ανάγκασαν τον Παναθηναϊκό να μείνει χωρίς γκολ για περίπου ένα οκτάλεπτο.

Στοπ στο σερί του Ολυμπιακού έβαλε ο Σκουμπάκης, ενώ με εύστοχη εκτέλεση του Γκιουβέτση οι «πράσινοι» μείωσαν σε 8-10. Με αυτό το σκορ, οι δύο ομάδες πήγαν στην τέταρτη περίοδο της αναμέτρησης.

Μπορεί οι γηπεδούχοι να μείωσαν τη διαφορά στο τέλος της τρίτης περιόδου, ωστόσο ο Ολυμπιακός και πάλι με πολύ καλό σερί ανέβασε τη διαφορά στο σκοράρισμα. Με 2-0 σερί, οι «ερυθρόλευκοι» επανέφεραν την απόσταση στα τέσσερα τέρματα (8-12), την οποία διατήρησαν έως την τελική ευθεία του ματς με το 14-10 να είναι το σκορ του ματς.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 2-5, 2-4, 2-4

Παναθηναϊκός (Μ. Βολτυράκης): Βάινμπεργκ, Βολτυράκης, Σκουμπάκης 2, Δευτεραίος, Γκιουβέτσης 5, Αλβέρτης, Μελισσάρης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 1, Κοπελιάδης 1, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης

Ολυμπιακός (Ε. Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 1, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης 3, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου.