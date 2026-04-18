Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 10-14: Τρίτωσε τις νίκες και έμεινε αήττητος
Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Σεράφειο κολυμβητήριο και έκλεισε αήττητος τη φετινή κανονική περίοδο. Απέναντι στον Παναθηναϊκό διεύρυναν το σερί νικών τους στο 60-0 και με σκορ 14-10 μέτρησαν την 22η νίκη τους στην Waterpolo League ανδρών σε ισάριθμες αγωνιστικές. Μάλιστα, αυτή ήταν η τρίτη σερί νίκη των «ερυθρόλευκων» στη σεζόν κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους «πράσινους» να έχουν πολύ καλό ρυθμό και να παίζουν πάρα πολύ καλά σε άμυνα και επίθεση. Το γεγονός αυτό έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του Παναθηναϊκού, ο οποίος με το σκορ στο 1-1 πραγματοποίησε ένα σερί 3-0 για να φτάσει στο 4-1.
Το σύνολο του Μάκη Βολτυράκη (ο Δημήτρης Μάζης ήταν τιμωρημένος και δεν ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού) δεν κατάφερε να διατηρήσει το +3 στο δεύτερο οκτάλεπτο. Οι παίκτες του Ολυμπιακού με τους Φουντούλη και Ζάλανκι να παίρνουν την μπαγκέτα στο σκοράρισμα έφεραν στα ίσα το ματς (4-4).
Το «τριφύλλι» κατάφερε ξανά να βρει προβάδισμα δύο φορές, ωστόσο το σύνολο του Έλβιτς Φάτοβιτς είχε τις... απαντήσεις για να ισοφαρίσει (6-6).
Το δεύτερο μισό ξεκίνησε με τις δύο ομάδες ισόπαλες. Ο Ολυμπιακός μπήκε με το... πόδι στο γκάζι και με 4-0 σερί έκανε το 6-10. Οι πολύ καλές άμυνες των «ερυθρόλευκων» σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα μπροστά ανάγκασαν τον Παναθηναϊκό να μείνει χωρίς γκολ για περίπου ένα οκτάλεπτο.
Στοπ στο σερί του Ολυμπιακού έβαλε ο Σκουμπάκης, ενώ με εύστοχη εκτέλεση του Γκιουβέτση οι «πράσινοι» μείωσαν σε 8-10. Με αυτό το σκορ, οι δύο ομάδες πήγαν στην τέταρτη περίοδο της αναμέτρησης.
Μπορεί οι γηπεδούχοι να μείωσαν τη διαφορά στο τέλος της τρίτης περιόδου, ωστόσο ο Ολυμπιακός και πάλι με πολύ καλό σερί ανέβασε τη διαφορά στο σκοράρισμα. Με 2-0 σερί, οι «ερυθρόλευκοι» επανέφεραν την απόσταση στα τέσσερα τέρματα (8-12), την οποία διατήρησαν έως την τελική ευθεία του ματς με το 14-10 να είναι το σκορ του ματς.
Τα οκτάλεπτα: 4-1, 2-5, 2-4, 2-4
Παναθηναϊκός (Μ. Βολτυράκης): Βάινμπεργκ, Βολτυράκης, Σκουμπάκης 2, Δευτεραίος, Γκιουβέτσης 5, Αλβέρτης, Μελισσάρης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 1, Κοπελιάδης 1, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης
Ολυμπιακός (Ε. Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 1, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης 3, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.