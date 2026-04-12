Η Εθνική πόλο ανδρών πήρε τη νίκη στη διαδικασία των πέναλτι με σκορ 15-13 (κ.δ 11-11) την Ισπανία και πλέον αναμένει να μάθει ποια θέση θα πάρει ενόψει Super Final.

Μπορεί να μην κατάφερε να διεκδικήσει την πρωτιά στον όμιλο, αλλά η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών έκανε νικηφόρο τέλος στης υποχρεώσεις της στο part 1 του θεσμού. Απέναντι στην Ισπανία για την τρίτη αγωνιστική της τελικής φάσης του World Cup η «γαλανόλευκη» επικράτησε με 15-13 στα πέναλτι (κ.δ 11-11).

Η νίκη στα πέναλτι έδωσε δύο βαθμούς στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα το οποίο έφτασε στους πέντε βαθμούς. Αυτό σημαίνει πως θα περιμένει το αποτέλεσμα της αναμέτρησης Ιταλία - Ουγγαρία για να μάθει ποια θέση θα πάρει στον όμιλο, ενόψει του Super Final της διοργάνωσης το οποίο θα λάβει χώρα στο Σίδνεϋ το καλοκαίρι.

Ο αγώνας ξεκίνησε πολύ νωθρά για το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου! Το γεγονός αυτό εκμεταλλεύτηκε η Ισπανία, η οποία πήρε πολύ γρήγορα τρία γκολ απόσταση (3-0). Ο Αργυρόπουλος με ένα γκολ στην κόντρα κατάφερε να μειώσει, διαμορφώνοντας το σκορ της πρώτης περιόδου (3-1).

Στη συνέχεια, η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έπαιξε πολύ καλή άμυνα και μην αφήνοντας τη «Φούρια Ρόχα» να σκοράρει για περίπου οκτώ λεπτά, κατάφερε να περάσει μπροστά στο σκορ (4-5). Βέβαια, με γκολ στο τέλος του ημιχρόνου η Ισπανία έφερε το ματς στα ίσα, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες (5-5).

Η αρχή του δεύτερου μισού βρήκε τη «γαλανόλευκη» να έχει το προβάδισμα, το οποίο διατήρησε έως το τέλος αυτής (7-8). Ωστόσο, οι Ισπανοί στο τελευταίο οκτάλεπτο έφεραν... τούμπα το ματς, με την Ελλάδα να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Κάκαρη στο τέλος της κανονικής διάρκειας (11-11).

Με το ισόπαλο 11-11 οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα πέναλτι. Εκεί, ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος έκανε εκπληκτική εμφάνιση και με δύο αποκρούσεις έδωσε το... σύνθημα για νίκη στην Εθνική ομάδα. Με άρτιες εκτελέσεις το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου πήρε τη νίκη με 15-13.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 2-4, 2-3, 4-3 / πεν. 2-4

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 3, Σκουμπάκης 1, Χατζής, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου, Καλογερόπουλος 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς, Γαρδίκας 1, Καστρινάκης.