Η Κοζέντσα πρώτη νικήτρια στο Conference Cup γυναικών
Η Κοζέντσα ήρθε στην Αθήνα με 11 παίκτριες, παρόλα αυτά άντεξε και η ιταλική ομάδα κατέκτησε τον τίτλο στο 1ο Final 8 του Conference Cup, που φιλοξενήθηκε στη Νέα Σμύρνη.
Στο μεγάλο τελικό του Final 8 η Κοζέντσα νίκησε την ισπανική Σαντ Φελίου με 14-13 και το όνομά της είναι το πρώτο που γράφτηκε στη λίστα των νικητριών της διοργάνωσης.
Η ομάδα της Καλαβρίας προηγήθηκε με 5-1 και 8-4 με την ολοκλήρωση του 2ου οκταλέπτου, ξέφυγε με 11-5 στα μέσα της 3ης περιόδου κι έδειχνε να μην κινδυνεύει.
Όμως ο τελικός εξελίχθηκε σε ντέρμπι. Η Σαντ Φελίου μείωσε σε 12-10, 6:38 πριν από το τέλος, με δύο γκολ από την Ουνγκρία πλησίασε στο 13-12, 2:38 πριν από το τέλος, η Μορόνε έκανε το 14-12 για την Κοζέντσα, με την Ουνγκρία να μειώνει σε 14-13, 1:46 πριν από το τέλος, και την ισπανική ομάδα να έχει την τελευταία επίθεση για την ισοφάριση στα 21'', αλλά να μην την εκμεταλλεύεται.
Tα οκτάλεπτα: 1-4, 3-4, 5-4, 4-2.
Σαντ Φελίου (Μπεατρίς Εσπινόζα): Μπέλα, Ματαφόρα 1, Μουρ, Κάμπος Βάσκεζ, Πανιτσέλο, Ναβάρο, Μάρκος, Μορένο 2, Ντεσκάλτζι 1, Ντουένας 4, Ουνγκρία 4, Σαλτσέδο 1, Ντίαζ, Ρος.
Κοζέντσα (Γκαετάνο Οκιόνε): Νίγκρο, Τσιτίνο, Ινάμπα, Μιζίτι 1, Μαλούτσο, Μορόνε 5, Μίλερ 1, Ρόζιτς 4, Μέγιερ 3, Τζουφρίντα, Σανταπάολα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.