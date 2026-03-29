Η Κοζέντσα πρώτη νικήτρια στο Conference Cup γυναικών

Η Κοζέντσα ήρθε στην Αθήνα με 11 παίκτριες, παρόλα αυτά άντεξε και η ιταλική ομάδα κατέκτησε τον τίτλο στο 1ο Final 8 του Conference Cup, που φιλοξενήθηκε στη Νέα Σμύρνη.

Στο μεγάλο τελικό του Final 8 η Κοζέντσα νίκησε την ισπανική Σαντ Φελίου με 14-13 και το όνομά της είναι το πρώτο που γράφτηκε στη λίστα των νικητριών της διοργάνωσης.

Η ομάδα της Καλαβρίας προηγήθηκε με 5-1 και 8-4 με την ολοκλήρωση του 2ου οκταλέπτου, ξέφυγε με 11-5 στα μέσα της 3ης περιόδου κι έδειχνε να μην κινδυνεύει.

Όμως ο τελικός εξελίχθηκε σε ντέρμπι. Η Σαντ Φελίου μείωσε σε 12-10, 6:38 πριν από το τέλος, με δύο γκολ από την Ουνγκρία πλησίασε στο 13-12, 2:38 πριν από το τέλος, η Μορόνε έκανε το 14-12 για την Κοζέντσα, με την Ουνγκρία να μειώνει σε 14-13, 1:46 πριν από το τέλος, και την ισπανική ομάδα να έχει την τελευταία επίθεση για την ισοφάριση στα 21'', αλλά να μην την εκμεταλλεύεται.

Tα οκτάλεπτα: 1-4, 3-4, 5-4, 4-2.

Σαντ Φελίου (Μπεατρίς Εσπινόζα): Μπέλα, Ματαφόρα 1, Μουρ, Κάμπος Βάσκεζ, Πανιτσέλο, Ναβάρο, Μάρκος, Μορένο 2, Ντεσκάλτζι 1, Ντουένας 4, Ουνγκρία 4, Σαλτσέδο 1, Ντίαζ, Ρος.

Κοζέντσα (Γκαετάνο Οκιόνε): Νίγκρο, Τσιτίνο, Ινάμπα, Μιζίτι 1, Μαλούτσο, Μορόνε 5, Μίλερ 1, Ρόζιτς 4, Μέγιερ 3, Τζουφρίντα, Σανταπάολα.