Ο Πανιώνιος με την Τενερίφε για την 3η θέση στο Conference Cup
Oλοκληρώνεται την Κυριακή στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης το Final 8 του 1ου Conference Cup γυναικών. Ο Πανιώνιος μετά την ήττα από την Σαντ Φελίου με 14-12 στον ημιτελικό, θα παίξει για την 3η θέση κόντρα στην άλλη ισπανική ομάδα, την Τενερίφε Ετσέιδε η οποία στο δικό της ημιτελικό ηττήθηκε από την Κοζέντσα με 13-8.
Ο Πανιώνιος είχε συναντήσει και είχε νικήσει την Τενερίφε με 16-11 στη φάση των ομίλων του Final 8. Nωρίτερα τα Χανιά θα παίξουν με τη Μλάντοστ Ζάγκρεμπ για την 5η θέση.
Τα αποτελέσματα του Σαββάτου 28/3
Θέσεις 5-8
- Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία – Χανιά 7-9
Τα οκτάλεπτα: 1-1, 1-3, 0-2, 5-3
Ουνιρέα Αλμπα Ιούλια (Λουσιάν-Οβιντίου Πόκολ): Ντβορζέτσκα, Πέρεθ 1, Νοβατσιάν, Ραχμάνοβα 1, Ακόστα 1, Γκόρνταν, Βιρτόσου 1, Σάμιουελ, Μέσα 1, Γκιμάν, Λάμποντς 2, Λόριντς, Μποροντάτσι, Νάγκι
ΝΟ Χανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης / Γιώργος Μορφέσης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 1, Στρατηδάκη 2, Κώτσια 1, Πάτερου 4, Φράγκου 1, Νιαρχάκου, Πασβάντη, Βούλγαρη
- Μλάντοστ Ζάγκρεμπ - Γαλατάσαραϊ 10-9
Ημιτελικοί
- Πανιώνιος - Σαντ Φελίου 12-14
- Κοζέντσα - Τενερίφε Ετσέιντε 13-8
Το πρόγραμμα της Κυριακής 29/3
09:00 Θέσεις 7-8
- Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία – Γαλατάσαραϊ
10:45 Θέσεις 5-6
- Χανιά - Μλάντοστ Ζάγκρεμπ
12:30 Μικρός Τελικός
- Πανιώνιος - Τενερίφε Ετσέιδε
14:30 Μεγάλος Τελικός
- Σαντ Φελίου - Κοζέντσα
