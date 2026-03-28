Ο Πανιώνιος με την Τενερίφε για την 3η θέση στο Conference Cup

O Πανιώνιος απέναντι στην Τενερίφε Ετσέιδε θα παίξει για την 3η θέση στο Final 8 του Conference Cup γυναικών στη Νέα Σμύρνη, για την 5η θέση τα Χανιά.

Oλοκληρώνεται την Κυριακή στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης το Final 8 του 1ου Conference Cup γυναικών. Ο Πανιώνιος μετά την ήττα από την Σαντ Φελίου με 14-12 στον ημιτελικό, θα παίξει για την 3η θέση κόντρα στην άλλη ισπανική ομάδα, την Τενερίφε Ετσέιδε η οποία στο δικό της ημιτελικό ηττήθηκε από την Κοζέντσα με 13-8.

Ο Πανιώνιος είχε συναντήσει και είχε νικήσει την Τενερίφε με 16-11 στη φάση των ομίλων του Final 8. Nωρίτερα τα Χανιά θα παίξουν με τη Μλάντοστ Ζάγκρεμπ για την 5η θέση.



Τα αποτελέσματα του Σαββάτου 28/3

Θέσεις 5-8

Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία – Χανιά 7-9

Τα οκτάλεπτα: 1-1, 1-3, 0-2, 5-3

Ουνιρέα Αλμπα Ιούλια (Λουσιάν-Οβιντίου Πόκολ): Ντβορζέτσκα, Πέρεθ 1, Νοβατσιάν, Ραχμάνοβα 1, Ακόστα 1, Γκόρνταν, Βιρτόσου 1, Σάμιουελ, Μέσα 1, Γκιμάν, Λάμποντς 2, Λόριντς, Μποροντάτσι, Νάγκι

ΝΟ Χανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης / Γιώργος Μορφέσης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 1, Στρατηδάκη 2, Κώτσια 1, Πάτερου 4, Φράγκου 1, Νιαρχάκου, Πασβάντη, Βούλγαρη

Μλάντοστ Ζάγκρεμπ - Γαλατάσαραϊ 10-9

Ημιτελικοί

Πανιώνιος - Σαντ Φελίου 12-14

Κοζέντσα - Τενερίφε Ετσέιντε 13-8

Το πρόγραμμα της Κυριακής 29/3

09:00 Θέσεις 7-8

Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία – Γαλατάσαραϊ

10:45 Θέσεις 5-6

Χανιά - Μλάντοστ Ζάγκρεμπ

12:30 Μικρός Τελικός

Πανιώνιος - Τενερίφε Ετσέιδε

14:30 Μεγάλος Τελικός