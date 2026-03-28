Το ευρωπαϊκό όνειρο για τον Πανιώνιο «έσβησε» στον ημιτελικό του Conference Cup

Ο Πανιώνιος πλησίασε μια ιστορική ανατροπή απέναντι στη Σαντ Φελίου, όμως η ισπανική ομάδα πήρε τη νίκη με 14-12 και την πρόκριση στον τελικό του Conference Cup στη Νέα Σμύρνη.

Το όνειρο για την ομάδα πόλο γυναικών του Πανιώνιου να βρεθεί στον τελικό του νεοσύστατου Conference Cup μέσα στη Νέα Σμύρνη και να διεκδικήσει το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του «Ιστορικού», «έσβησε» με τρόπο δραμαματικό στον ημιτελικό απέναντι στη ισπανική Σαντ Φελίου, που πήρε τη νίκη με 14-12 κι εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής (29/3, 14:30).

Ο Πανιώνιος «άγγιξε» μια ιστορική ανατροπή, η Σαντ Φελίου μπήκε στο 4ο οκτάλεπτο με πλεονέκτημα πέντε γκολ (11-6), αλλά οι «κυανέρυθρες» έκαναν υπερπροσπάθεια, μείωσαν σε 13-12, όμως η πολύπειρη Μαργαρίτα Πλευρίτου δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει σε εκτέλεση πέναλτι, 65 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης το μεσημέρι της Κυριακής (19/3, 12:30) θα παίξει για τη ν 3η θέση με την ηττημένη του άλλου ημιτελικού ανάμεσα στην Κοζέντσα και την Τενερίφε Ετσέιντε.

Η ισπανική ομάδα μπήκε καλύτερα στον ημιτελικό, δημιουργώντας και συντηρώντας διαφορές δύο γκολ στο πρώτο οκτάλεπτο, που ολοκληρώθηκε με 4-2.

Μάλιστα η Σαντ Φελίου έφθασε στο 5-2 και στο 6-3 στο 2ο οκτάλεπτο, με την Λαμπροπούλου να μειώνει σε 6-4, τρία δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωσή του.

Οι Ντουένας και Μουρ έφεραν τη Σαντ Φελίου για πρώτη φορά στο +4 (8-4), στα μέσα της 3ης περιόδου και με εκτέλεση πέναλτι από την Ουνγκρία η ισπανική ομάδα ξέφυγε με 9-4 (03:44).

Η Χριστοδούλου Άουτ σταμάτησε το σερί της φιλοξενούμενης ομάδας, για το 9-5 (03:26), η Μαργαρίτα Μπιτσάκου με εκτέλεση πέναλτι μείωσε εκ νέου τη διαφορά στα τέσσερα γκολ (10-6), αλλά η Ντουένας στην εκπνοή του οκταλέπτου πέτυχε γκολ-μαχαιριά για το 11-6.

Οι παίκτριες του Πανιώνιου ζητούσαν μια μεγάλη ανατροπή: Τα γκολ από τις Παπαναστασίου (07:30) και Ρένερ (6:56), έφεραν τη μείωση του σκορ σε 11-8 και μαζί την ελπίδα.

Η Παπαναστασίου έφερε ξανά τον Πανιώνιο σε απόσταση τριών γκολ, για το 12-9 (6:17) και η Μαργαρίτα Πλευρίτου με εκτέλεση πέναλτι μείωσε ακόμα περισσότερο σε 12-10 (04:58).

Η Δήμητρα Παπαναστασίου με γκολ από την περιφέρεια έφερε τον Πανιώνιο σε απόσταση ενός γκολ, 12-11 (03:35), όμως ξανά η Ντουένας, έδωσε ανάσα στη Σαντ Φελίου, για το 13-11 (03:08).

Το ντέρμπι κορυφώθηκε, άμεση απάντηση από τη Ρακιντζή για το 13-12 (02:45), όμως η Μαργαρίτα Πλευρίτου απέτυχε να ισοφαρίσει σε εκτέλεση πέναλτι στα 65 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, με την Πανιτσέλο να σκοράρει στον παραπάνω για το τελικό 14-12.

Tα οκτάλεπτα: 2-4, 2-2, 2-5, 6-3.

Πανιώνιος (Τάσος Παπαναστασίου): Γκανγκλ, Καραγιάννη, Αποστολίδου, Ρακιντζή 1, Μ. Πλευρίτου 3, Ξανθοπούλου 1, Παπαναστασίου 3, Χαρικιοπούλου, Χριστοδούλου Άουτ 1, Μ. Μπιτσάκου 1, Λαμπροπούλου 1, Ρένερ 1, Κάτσιου, Μοροχλιάδου.

Σαντ Φελίου (Μπεατρίς Εσπινόζα): Όλιβερ, Ματαφόρα 1, Μουρ 1, Μάρκος Ριβέρο, Πανιτσέλο 3, Ναβάρο 3, Ουρβάρι, Μορένο 1, Ντεσκάλτζι, Ντουένας 4, Ουνγκρία 1, Σαλτσέδο, Ντίαζ, Ρος.