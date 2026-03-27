Πανιώνιος: Ασταμάτητος και με Χανιά ή Σαντ Φελίου στα ημιτελικά του Conference Cup
Ασταμάτητος ο Πανιώνιος νίκησε και την Τενερίφε Ετσέιντε με 16-11 για το τρία στα τρία και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον ημιτελικό του Conference Cup γυναικών, που συνεχίζεται στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης.
Ο Πανιώνιος ανεβάζοντας ρυθμούς μετά το 6ο λεπτό, νίκησε και την ισπανική Τενερίφε Ετσέιδε με 16-11 και κατακτώντας την 1η θέση στον Α' Όμιλο θα παίξει στα ημιτελικά του Final 8 στο νεοσύστατο Conference Cup γυναικών.
Εκεί η ομάδα της Νέας Σμύρνης το απόγευμα του Σαββάτου (28/3, 18:00) θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του σημερινού αγώνα (27/3, 19:45) ανάμεσα στα Χανιά και την ισπανική Σαντ Φελίου, που θα κρίνει τη 2η θέση στον Β' Όμιλο.
Στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Σαββάτου (28/3, 20:00) η Τενερίφε Ετσέιντε θα αντιμετωπίσει την 1η του Β΄ ομίλου, την ιταλική Κοζέντσα. Ο μεγάλος τελικός του Final 8 έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Κυριακής (29/3, 14:30).
Η Τενερίφε προηγήθηκε 3-1, όμως ο Πανιώνιος με σερί 4-0, ξέφυγε με 5-3 στο 3ο λεπτό της β' περιόδου και με νέα τρία διαδοχικά γκολ προηγήθηκε με 8-4 με την ολοκλήρωση του 1ου ημιχρόνου.
Οι «κυανέρυθρες» συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό με ένα γκολ της Μαργαρίτας Πλευρίτου και της Ξανθοπούλου ξέφυγαν με 10-5, μπήκαν στο τελευταίο οκτάλεπτο με πλεονέκτημα έξι γκολ (13-7) και με άνεση έφθασαν στο τελικό 16-11.
Τα οκτάλεπτα: 3-3, 1-5, 3-5, 4-3.
Τενερίφε Ετέιντε (Ενρίκε Κρουζ Τόρο): Μπέλο, Ρεϊνόσο 1, Μάρτιν 1, Πινάρ, Ροντρίγκεζ 1, Νάια 2, Μπενασάρ, Ντε Κλερ 2, Μάρντε, Ράμος, Βομάτσκοβα, Κόστα, Καμαρένα 4.
Πανιώνιος (Τάσος Παπαναστασίου): Γκανγκλ, Καραγιάννη, Αποστολίδου, Ρακιντζή 2, Μ. Πλευρίτου 3, Ξανθοπούλου 1, Παπαναστασίου 3, Πλεμμένου, Χριστοδούλου Άουτ 1, Μ. Μπιτσάκου 3, Λαμπροπούλου 1, Ρένερ 2, Κάτσιου, Μοροχλιάδου.
Οι βαθμολογίες
Α' Όμιλος
(3η αγωνιστική)
- 1.Πανιώνιος 9
- 2.Τενερίφε 6
- 3.Γαλατάσαραϊ 0*
- 4.Άλμπα Ιουλία 0
*Σε δύο αγώνες
Β' Όμιλος
(2η αγωνιστική)
- 1.Κοζέντσα 6
- 2.Σαντ Φελίου 3
- 3.Χανιά 3
- 4.Μλάντοστ 0
