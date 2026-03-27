Ο Πανιώνιος ανεβάζοντας ρυθμούς μετά το 6ο λεπτό, νίκησε και την ισπανική Τενερίφε Ετσέιδε με 16-11 και κατακτώντας την 1η θέση στον Α' Όμιλο θα παίξει στα ημιτελικά του Final 8 στο νεοσύστατο Conference Cup γυναικών.

Εκεί η ομάδα της Νέας Σμύρνης το απόγευμα του Σαββάτου (28/3, 18:00) θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του σημερινού αγώνα (27/3, 19:45) ανάμεσα στα Χανιά και την ισπανική Σαντ Φελίου, που θα κρίνει τη 2η θέση στον Β' Όμιλο.

Στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Σαββάτου (28/3, 20:00) η Τενερίφε Ετσέιντε θα αντιμετωπίσει την 1η του Β΄ ομίλου, την ιταλική Κοζέντσα. Ο μεγάλος τελικός του Final 8 έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Κυριακής (29/3, 14:30).

Η Τενερίφε προηγήθηκε 3-1, όμως ο Πανιώνιος με σερί 4-0, ξέφυγε με 5-3 στο 3ο λεπτό της β' περιόδου και με νέα τρία διαδοχικά γκολ προηγήθηκε με 8-4 με την ολοκλήρωση του 1ου ημιχρόνου.

Οι «κυανέρυθρες» συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό με ένα γκολ της Μαργαρίτας Πλευρίτου και της Ξανθοπούλου ξέφυγαν με 10-5, μπήκαν στο τελευταίο οκτάλεπτο με πλεονέκτημα έξι γκολ (13-7) και με άνεση έφθασαν στο τελικό 16-11.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 1-5, 3-5, 4-3.

Τενερίφε Ετέιντε (Ενρίκε Κρουζ Τόρο): Μπέλο, Ρεϊνόσο 1, Μάρτιν 1, Πινάρ, Ροντρίγκεζ 1, Νάια 2, Μπενασάρ, Ντε Κλερ 2, Μάρντε, Ράμος, Βομάτσκοβα, Κόστα, Καμαρένα 4.

Πανιώνιος (Τάσος Παπαναστασίου): Γκανγκλ, Καραγιάννη, Αποστολίδου, Ρακιντζή 2, Μ. Πλευρίτου 3, Ξανθοπούλου 1, Παπαναστασίου 3, Πλεμμένου, Χριστοδούλου Άουτ 1, Μ. Μπιτσάκου 3, Λαμπροπούλου 1, Ρένερ 2, Κάτσιου, Μοροχλιάδου.

Οι βαθμολογίες

Α' Όμιλος

(3η αγωνιστική)

1.Πανιώνιος 9

2.Τενερίφε 6

3.Γαλατάσαραϊ 0*

4.Άλμπα Ιουλία 0

*Σε δύο αγώνες

Β' Όμιλος

(2η αγωνιστική)