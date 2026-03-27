Ήττα για τα Χανιά, με τη Σαντ Φελίου για τα ημιτελικά στο Conference Cup

Τα Χανιά ηττήθηκαν από την Κοζέντσα με 18-7 κι απέναντι στην ισπανική Σαντ Φελίου θα παίξουν για την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference Cup γυναικών στη Νέα Σμύρνη.

Τα Χανιά δεν μπόρεσαν να φανούν ανταγωνιστικά απέναντι στην ιταλική Κοζέντσα, γνωρίζοντας την ήττα με 18-7 για τη 2η αγωνιστική του Β' ομίλου στο Final 8 του Conference Cup γυναικών, που διεξάγεται στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης.

Η ομάδα της Κρήτης γνώρισε την πρώτη της ήττα και το απόγευμα της Παρασκευής (27/3,19:45) με την ισπανική Σαντ Φελίου θα έχει την τελευταία ευκαιρία να περάσει στα ημιτελικά.

Όποια ομάδα πάρει τη νίκη θα προκριθεί ως 2η του ομίλου στα ημιτελικά του Σαββάτου (28/3) και θα παίξει με την 1η του Α' Ομίλου, που θα είναι είτε ο Πανιώνιος, είτε η ισπανική Τενερίφε Ετσέιδε.

Η Κοζέντσα εξασφάλισε την 1η θέση στον Β' όμιλο, ενώ στο παιχνίδι που προηγήθηκε και άνοιξε τη 2η αγωνιστική στον Β' Όμιλο η Σαντ Φελίου νίκησε τη Μλάντοστ Ζάγκρεμπ με 16-4.

Τα οκτάλεπτα: 1-5, 3-5, 1-4, 2-4

ΝΟ Χανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη , Κουνδουράκη, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 1, Στρατιδάκη 1, Κώτσια, Πάτερου 2, Φράγκου 1, Νιαρχάκου 2, Πασβάντη, Βούλγαρη.

Κοζέντσα (Γκαετάνο Οκιόνε): Νίγκρο, Τσιτίνο 3, Ινάμπα 1, Μιζίτι 1, Μαλούτσο, Μορόνε 1, Μίλερ 2, Ρόζιτς 3, Μέγιερ 3, Τζουφρίντα 2, Σανταπάολα 2

Η βαθμολογία στον Β' Όμιλο

(2η αγωνιστική)

1.Κοζέντσα 6

2.Σαντ Φελίου 3

3.Χανιά 3

4.Μλάντοστ 0



