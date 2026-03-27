Ήττα για τα Χανιά, με τη Σαντ Φελίου για τα ημιτελικά στο Conference Cup

Conference Cup: Ήττα για τα Χανιά, με τη Σαντ Φελίου για τα ημιτελικά
Τα Χανιά δεν μπόρεσαν να φανούν ανταγωνιστικά απέναντι στην ιταλική Κοζέντσα, γνωρίζοντας την ήττα με 18-7 για τη 2η αγωνιστική του Β' ομίλου στο Final 8 του Conference Cup γυναικών, που διεξάγεται στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης.
Η ομάδα της Κρήτης γνώρισε την πρώτη της ήττα και το απόγευμα της Παρασκευής (27/3,19:45) με την ισπανική Σαντ Φελίου θα έχει την τελευταία ευκαιρία να περάσει στα ημιτελικά.
Όποια ομάδα πάρει τη νίκη θα προκριθεί ως 2η του ομίλου στα ημιτελικά του Σαββάτου (28/3) και θα παίξει με την 1η του Α' Ομίλου, που θα είναι είτε ο Πανιώνιος, είτε η ισπανική Τενερίφε Ετσέιδε.
Η Κοζέντσα εξασφάλισε την 1η θέση στον Β' όμιλο, ενώ στο παιχνίδι που προηγήθηκε και άνοιξε τη 2η αγωνιστική στον Β' Όμιλο η Σαντ Φελίου νίκησε τη Μλάντοστ Ζάγκρεμπ με 16-4.
Τα οκτάλεπτα: 1-5, 3-5, 1-4, 2-4
ΝΟ Χανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη , Κουνδουράκη, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 1, Στρατιδάκη 1, Κώτσια, Πάτερου 2, Φράγκου 1, Νιαρχάκου 2, Πασβάντη, Βούλγαρη.
Κοζέντσα (Γκαετάνο Οκιόνε): Νίγκρο, Τσιτίνο 3, Ινάμπα 1, Μιζίτι 1, Μαλούτσο, Μορόνε 1, Μίλερ 2, Ρόζιτς 3, Μέγιερ 3, Τζουφρίντα 2, Σανταπάολα 2
Η βαθμολογία στον Β' Όμιλο
(2η αγωνιστική)
- 1.Κοζέντσα 6
- 2.Σαντ Φελίου 3
- 3.Χανιά 3
- 4.Μλάντοστ 0
