Τα Χανιά συνεχίζουν στα play out, υποβιβασμός για τον ΝΟ Πατρών

Τα Χανιά νικώντας τον ΝΟ Πατρών με 19-10 εξασφάλισαν τη συνέχειά τους στη Water Polo League ανδρών, σε αντίθεση με τους «δαίμoνες» που αποχαιρέτησαν την κατηγορία.

Τα Χανιά νίκησαν τον ΝΟ Πατρών με 19-10 στο κολυμβητήριο Ηρακλείου, κάνοντας το 2-0 στη μεταξύ τους σειρά στα play out της Water Polo League ανδρών, με την ομάδα της Κρήτης να συνεχίζει στην επόμενη φάση και τους «δαίμονες» να ακολουθούν τη Λάρισα στη Waterpolo League 2.

Ο ΝΟ Χανίων τώρα θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης κι αυτή η σειρά θα κριθεί στις δύο νίκες και ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη (13/5, 14:00) στο Ποσειδώνιο.

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 5-2, 5-5, 4-2

ΝΟ Χανίων (Γιώργος Κατσουλάκης): Σάχου, Τουρκομένης 2, Στάνκοβιτς 3, Ράτζκο 4, Παππάς 1, Τοράκης 1, Δρίτσας 2, Ζουζούνης 2, Χατζάκης, Μαζοκοπάκης 3, Χαραλαμπόπουλος 1, Σκουνάκης, Κουτρουλάκης, Γεωρβασάκης, Βουλγαράκης

ΝΟ Πατρών (Βασίλης Κουνδουράκης): Κανελλόπουλος Ρ., Χριστοδουλόπουλος 1, Σταμέλος 2, Κανελλόπουλος Β. 2, Χάτζιτς, Λαμπάτος 4, Παπαχριστόπουλος, Αντίοχος, Αναστασίου, Ανδρικόπουλος, Σιαμάς Γ., Ανδρεόπουλος, Ζαφείρης, Τουντόπουλος 1