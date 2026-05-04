Σημαντική νίκη απέναντι στον ΝΟ Πατρών πήραν τα Χανιά με σκορ 22-15 στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης των Play out της Waterpolo League ανδρών.

Υπόθεση ενός ημιχρόνου φάνηκε να ήταν η νίκη των Χανίων κόντρα στον ΝΟ Πατρών. Η κρητική ομάδα επικράτησε με 22-15 της ομάδας από την Αχαΐα και πήρε προβάδισμα στην ημιτελική φάση των Play Out της Waterpolo League.

Οι Χανιώτες έβαλε από το πρώτο οκτάλεπτο τις βάσεις για νίκη. Με καλή άμυνα και επίθεση η κρητική ομάδα πήρε απόσταση επτά τερμάτων στο ημίχρονο (5-12). Αυτή διαφορά διατηρήθηκε από τους φιλοξενούμενους και στα υπόλοιπα οκτάλεπτα για να έρθει η νίκη στο τέλος με σκορ 22-15.

Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Πέμπτη (7/5, 12:00), στο κολυμβητήριο Ηρακλείου και οι κρητικοί χρειάζονται μια ακόμη νίκη για να περάσουν στην επόμενη φάση. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνει και τρίτο ματς στην Πάτρα, την Κυριακή (10/5, 14:30).

Τα οκτάλεπτα: 2-6, 3-6, 5-5, 5-5

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ