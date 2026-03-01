Ιστορική πρόκριση τα Χανιά στο Final 8 του Conference Cup

Τα Χανιά νικώντας την Μπόχουμ με 17-11 στο Νόβι Σαντ, πανηγύρισε την ιστορική πρόκριση στο Final 8 του Conference Cup, στην πρώτη ευρωπαϊκή της παρουσία.

Η ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών των Χανίων στην πρώτη ευρωπαϊκή της παρουσία, θα είναι στην τελική φάση και στο Final 8 του Conference Cup, επικρατώντας επί της Μπόχουμ με 17-11 στο Νόβι Σαντ της Σερβίας.

Η ομάδα της Κρήτης χρειαζόταν νίκη με διαφορά τεσσάρων γκολ και μπόρεσε να βάλει τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο, όταν προηγήθηκε με 9-4. Η γερμανική ομάδα μείωσε σε 12-8, όμως τα Χανιά ξέφυγαν με 15-9 στο 4ο οκτάλεπτο και έφθασαν στο τελικό 17-11 και στην πρόκριση στο Final 8 από τη 2η θέση του ομίλου που έγινε στο Νόβι Σαντ, πίσω από την Τενερίφη.

Τα Χανιά προκρίθηκαν πανάξια στο Final 8, έχοντας ξεπεράσει επιτυχώς δύο προκριματικούς γύρους και μαζί με τον Πανιώνιο θα εκπροσωπήσουν την ελληνική υδατοσφαίριση στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 2-5, 4-3, 3-5

Μπόχουμ (Eυάγγελος Χαραχλές): Χάινμπιχνερ, Χούσελμαν, Τζόνσον 2, Χμίλ 6, Ντιμανστάιν, Κουμακάιεβα, Πετάση 2, Φράι, Καλεαγκάσι 1, Ντούμπνα, Στούβε, Μπανκς

ΝΟ Χανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης / Γιώργος Μορφέσης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου 1, Ντάσιου 1, Στρατηδάκη 2, Κώτσια 3, Πάτερου 4, Φράγκου 3, Νιαρχάκου 3, Πασβάντη, Ιγνατίου.

Η τελική βαθμολογία