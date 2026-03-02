Η κλήρωση για Πανιώνιο και Χανιά στο Final 8 του Conference Cup γυναικών

Ο Πανιώνιος και τα Χανιά έμαθαν τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουν στους ομίλους του Final 8 στο Conference Cup γυναικών.

Διπλή ελληνική παρουσία θα υπάρχει στην τελική φάση του Conference Cup γυναικών και συγκεκριμένα στο Final 8, που θα γίνει το τετραήμερο 26-29 Μαρτίου.

Ο Πανιώνιος νικώντας τον ΠΑΟΚ με 11-7 εξασφάλισε πρώτος χρονικά το εισιτήριο, για να ακολουθήσουν το βράδυ της Κυριακής (1/3) τα Χανιά, που επικράτησαν επί της Μπόχουμ με 17-11 στο Νόβι Σαντ.

O Πανιώνιος στο Final 8 θα παίξει στον Α΄ όμιλο με τη Γαλατάσαραϊ, τη ρουμανική Αλμπα Ιούλια και την Τενερίφε Ετσέιντε.

Αντίστοιχα, τα Χανιά θα αντιμετωπίσουν την Κοζέντσα, την κροατική Μλάντοστ και την ισπανική Σαντ Φελίου.

Η Γαλατάσαραϊ είναι το φαβορί για να φιλοξενήσει την τελική φάση στην Κωνσταντινούπολη.

Οι όμιλοι του Final 8

Α' Όμιλος

Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)

Oυνιρέα Άλμπα Ιούλια (Ρουμανία)

Πανιώνιος (Ελλάδα)

Τενερίφε Ετσέιντε (Ισπανία)

Β' Όμιλος

Κοζέντσα (Ιταλία)

Μλάντοστ (Κροατία)

Σαντ Φελίου (Iσπανία)

Χανιά (Ελλάδα)



