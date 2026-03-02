Η κλήρωση για Πανιώνιο και Χανιά στο Final 8 του Conference Cup γυναικών

Conference Cup: O Πανιώνιος και τα Χανιά έμαθαν αντιπάλους στο Final 8
Διπλή ελληνική παρουσία θα υπάρχει στην τελική φάση του Conference Cup γυναικών και συγκεκριμένα στο Final 8, που θα γίνει το τετραήμερο 26-29 Μαρτίου.
Ο Πανιώνιος νικώντας τον ΠΑΟΚ με 11-7 εξασφάλισε πρώτος χρονικά το εισιτήριο, για να ακολουθήσουν το βράδυ της Κυριακής (1/3) τα Χανιά, που επικράτησαν επί της Μπόχουμ με 17-11 στο Νόβι Σαντ.
O Πανιώνιος στο Final 8 θα παίξει στον Α΄ όμιλο με τη Γαλατάσαραϊ, τη ρουμανική Αλμπα Ιούλια και την Τενερίφε Ετσέιντε.
Αντίστοιχα, τα Χανιά θα αντιμετωπίσουν την Κοζέντσα, την κροατική Μλάντοστ και την ισπανική Σαντ Φελίου.
Η Γαλατάσαραϊ είναι το φαβορί για να φιλοξενήσει την τελική φάση στην Κωνσταντινούπολη.
Οι όμιλοι του Final 8
Α' Όμιλος
- Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)
- Oυνιρέα Άλμπα Ιούλια (Ρουμανία)
- Πανιώνιος (Ελλάδα)
- Τενερίφε Ετσέιντε (Ισπανία)
Β' Όμιλος
- Κοζέντσα (Ιταλία)
- Μλάντοστ (Κροατία)
- Σαντ Φελίου (Iσπανία)
- Χανιά (Ελλάδα)
