Ήττα ο Πανιώνιος και τα Χανιά στην πρεμιέρα τους στο Conference Cup γυναικών

Ο Πανιώνιος και τα Χανιά άρχισαν με ήττα την παρουσία τους στη β' προκριματική φάση του Conference Cup στην υδατοσφαίριση γυναικών.

Ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Β' όμιλο στη Νέα Σμύρνη και στο εναρκτήριο παιχνίδι ηττήθηκε από την ιταλική Κοζέντσα με 17-16. Στον όμιλο των τριών ομάδων, όπου μετέχει και ο ΠΑΟΚ, ο Πανιώνιος είχε σταθερά το προβάδισμα στο 1ο οκτάλεπτο.

Η ιταλική ομάδα προσπέρασε στο 2ο οκτάλεπτο με 10-8 και 11-9, ενώ καθοριστική ήταν η αποβολή με με αντικατάσταση της Μαργαρίτας Πλευρίτου στα τελευταία δευτερόλεπτα της περιόδου. Η Κοζέντσα διατήρησε το προβάδισμα, έφθασε στο 16-13, 3:45 πριν από το τέλος, με τον Πανιώνιο να μειώνει στο τελικό 17-16.

Το Σάββατο (28/2, 20:00) ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Κοζέντσα και την Κυριακή (1/3, 10:00) ο όμιλος θα ολοκληρωθεί με την κόντρα του Πανιώνιου με τον ΠΑΟΚ. Οι δύο πρώτες ομάδες προκρίνονται στο Final 8 της διοργάνωσης.

Τα οκτάλεπτα: 7-7, 2-4, 3-2, 4-4

Πανιώνιος (Τ. Παπαναστασίου): Γκανγκλ, Καραγιάννη, Αποστολίδου, Ρακιντζή 4, Μ. Πλευρίτου 5, Ξανθοπούλου, Παπαναστασίου, Χαρικιοπούλου, Χριστοδούλου-Αουτ, Μπιτσάκου 5, Λαμπροπούλου 1, Ρένερ 1, Βούτσικα, Μοροχλιάδου

Κοζέντσα (Γκ. Οκιόνε): Τσιτίνο 2, Ινάμπα 1, Μαλούτσο 1, Μορόνε 2, Μίλερ 2, Ρόζιτς 4, Μέγιερ 5.΄

Οκτώ γκολ από την Κότσια για τα Χανιά

Τα Χανιά παρότι είχαν την αρχηγό τους Χριστίνα Κότσια σε μεγάλα κέφια, πετυχαίνοντας οκτώ γκολ, γνώρισαν την ήττα από την Τενερίφε Ετσέιντε με 16-13 στην πρεμιέρα του Γ' Ομίλου στο Νόβι Σαντ της Σερβίας.

Εδώ υπάρχουν τέσσερις ομάδες, με την Μπόχουμ να νικά τη γηπεδούχο Βοϊβοντίνα με 16-15. Τα Χανιά το Σάββατο (28/2, 19:00) θα παίξουν με τη Βοϊβοντίνα και την Κυριακή (1/3, 21:00) με την Μπόχουμ.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 3-4, 4-5, 3-4.

Χανιά (Σ. Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη 1, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου 1, Ντάσιου 1, Στρατηδάκη 1, Κότσια 8, Πάτερου, Φράγκου, Νιαρχάκου 1, Πασβάντη, Ιγνατίου.

Τενερίφε Ετσέιντε (Κρουζ Τόρο): Ντέμπσεϊ 3, Μάρτιν 3, Νάια 4, Ντε Κλερ 1, Ράμος 2, Καμαρένα 3.



