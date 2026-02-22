Ποιες είναι οι υποψήφιες αντίπαλοι για τους Απόλλωνα Σμύρνης και Πανιώνιο στους προημιτελικούς ομίλους του νεοσύστατου Conference Cup

Δύο ελληνικές ομάδες, ο Απόλλων Σμύρνης και ο Πανιώνιος, άλλες δύο από την Ισπανία, την Ιταλία και μία από τις Ουγγαρία, Κροατία συνθέτουν την προημιτελική φάση του νεοσύστατου Conference Cup, μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων ομίλων του 2ου προκριματικού γύρου.

Στην κλήρωση της προημιτελικής φάσης, τη Δευτέρα (2/3, 11:00) θα σχηματιστούν δύο όμιλοι των τεσσάρων ομάδων και οι δύο πρώτες θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο Final 4 του Μαΐου (2-3/5).

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις δύο ελληνικές ομάδες, που πήραν τα δύο εισιτήρια πρόκρισης από τον Α' όμιλο στο Πότσνταμ της Γερμανίας.

Ο Απόλλων Σμύρνης επικρατώντας το πρωί της Κυριακής (22/2) τον Πανιώνιο με 15-13, πήρε την 1η θέση στον όμιλο. Αυτό σημαίνει ότι ως 1ος, θα κληρωθεί με μια ομάδα που πήρε επίσης την 1η θέση στο δικό της όμιλο και με δύο ομάδες που τερμάτισαν στη 2η θέση των ομίλων τους.

Αντίστοιχα, ο Πανιώνιος ως 2ο στον όμιλο θα κληρωθούν με δύο ομάδες που τερμάτισαν στην 1η θέση των ομίλων τους και μια ομάδα που πήρε τη 2η θέση.

Οι ομάδες που προκρίθηκαν στα πρoημιτελικά

Α' Όμιλος

1.Απόλλων Σμύρνης (Ελλάδα)

2.Πανιώνιος (Ελλάδα)

Β' Όμιλος

1.Μόρναρ Σπλιτ (Κροατία)

2.Τενερίφη (Ισπανία)

Γ' Όμιλος

1.Χόνβεντ (Ουγγαρία)

2.Μπολόνια Ντε Άκερ (Ιταλία)

Δ' Όμιλος

1.Ποζίλιπο Νάπολι (Ιταλία)

2.Ματαρό (Ισπανία)

Οι πιθανοί αντίπαλοι για τον Απόλλωνα Σμύρνης

Μία εκ των

Μόρναρ Σπλιτ (Κροατία)

Χόνβεντ (Ουγγαρία)

Ποζίλιπο Νάπολι (Ιταλία)

Δύο εκ των

Τενερίφη (Ισπανία)

Μπολόνια Ντε Άκερ (Ιταλία)

Ματαρό (Ισπανία)

Οι πιθανοί αντίπαλοι για τον Πανιώνιο

Δύο εκ των

Μόρναρ Σπλιτ (Κροατία)

Χόνβεντ (Ουγγαρία)

Ποζίλιπο Νάπολι (Ιταλία)

Μια εκ των

Τενερίφη (Ισπανία)

Μπολόνια Ντε Άκερ (Ιταλία)

Ματαρό (Ισπανία)



