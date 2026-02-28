ΠΑΟΚ και Χανιά γνώρισαν την ήττα στη δεύτερη ημέρα του δεύτερου γύρου του Conference Cup...

Η δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου γύρου στο Conference Cup γυναικών δεν συνοδεύτηκε με νίκες για τον ΠΑΟΚ και τα Χανιά. Οι δύο ομάδες ηττήθηκαν από τις Κοσέντζα και Βοϊβοντίνα αντίστοιχα με τις «ασπρόμαυρες» να διεκδικούν την Κυριακή (1/3) την πρόκριση στην επόμενη φάση σε αντίθεση με την κρητική ομάδα που έμεινε εκτός διοργάνωσης.

Στο πρώτο χρονικά ματς, η ομάδα των Χανίων ηττήθηκε από τη Βοϊβοντίνα με 14-12. Η ελληνική ομάδα ήταν ανταγωνιστική έως σε όλο το διάστημα της αναμέτρησης, φέρνοντας στα ίσα το ματς στο τέλος της τρίτης περιόδου (10-10).

Βέβαια, το σύνολο της τυπικά γηπεδούχου ομάδας βρήκε λύσεις επιθετικά και μπόρεσε να πάρει και πάλι κεφάλι στο σκορ. Δεχόμενο δύο γκολ και πετυχαίνοντας τέσσερα, διαμορφώθηκε το 14-12 και υποχρέωσε σε δεύτερη ήττα την κρητική ομάδα, αφηνόντάς την εκτός διοργάνωσης.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 4-4, 3-4, 4-2

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ

Στο άλλο ματς, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από την Κοσέντζα με 10-7. Παρά το γεγονός πως είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης στο πρώτο ημίχρονο, όταν και κατάφερε να πάρει τρία τέρματα διαφορά (6-3), η ιταλική ομάδα με ένα 6-0 σερί στην τρίτη περίοδο κατάφερε ν' ανατρέψει το σκορ (6-9).

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση με τη διαφορά των τριών τερμάτων να μένει έως το τέλος για το τελικό 10-7.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 3-1, 0-6, 1-1

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ