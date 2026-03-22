Οι Νίκολα Μπογκντάνοβιτς και Χανς Ντάουμπε πέτυχαν μια ντουζίνα γκολ, ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε τη Ματαρό με 15-10 κι έτσι θα είναι στο Final 4 του Conference Cup.

Με τον Νίκολα Μπογκντάνοβιτς και τον Χανς Ντάουμπε να είναι ασταμάτητοι, πετυχαίνοντας από έξι γκολ ο καθένας, ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε την ισπανική Ματαρό με 15-10 στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο και πανηγύρισε την παρουσία του στο Final 4 του Conference Cup.

Σε ένα παιχνίδι που έδινε το 2ο εισιτήριο πρόκρισης από τον Β' Όμιλο, η «ελαφρά ταξιαρχία» πέτυχε τον στόχο της και τρία χρόνια μετά την κατάκτηση του Challenger Cup, το διήμερο 2-3 Μαΐου θα έχει την ευκαιρία να παίξει στο Final 4 του Conference Cup.

Εκεί όπου θα υπάρχει διπλή ελληνική παρουσία, καθώς από το βράδυ του Σαββάτου (21/3) την παρουσία του είχε εξασφαλίσει και ο Πανιώνιος.

Ο Απόλλων Σμύρνης προηγήθηκε 3-0 και 4-1 στα μέσα της πρώτης περιόδου, με την ισπανική ομάδα να μειώνει σε 5-3 στο τέλος της.

Με δύο γκολ από τον Μπογκντάνοβιτς ο Απόλλων ξέφυγε με 7-3 στο 10ο λεπτό, όμως η Ματαρό με σερί 3-0 πλησίασε στο 7-6 στο πρώτο λεπτό της 3ης περιόδου.

H ελληνική ομάδα με τους Μπογκντάνοβιτς και Ντάουμπε να σκοράρουν ακατάπαυστα, πήρε ξανά διαφορά τριών γκολ (9-6, 10-7) και έφθασε στο +4 (12-8 και 13-9). Το 6ο γκολ από τον Ντάουμπε έκανε το 14-9, 3:13 πριν από το τέλος, με τον Απόλλωνα να φθάνει στο τελικό 15-10.

Tα οκτάλεπτα: 5-3, 2-2, 6-4, 2-1.

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος 1, Μπογκντάνοβιτς 6, Παππάς, Καπότσης, Λασκαρίδης, Ντάουμπε 6, Ρομπόπουλος, Μυρίλος, Γαρδίκας 1, Αλευρίδης, Σολανάκης 1, Νίκος Μητράκης, Γιώργος Μητράκης.

Ματαρό (Βίκτορ Γκαρσία Γκονζάλεζ): Τάντι, Ρομέιν, Χιλ 3, Φλάκουε 1, Μαγκρίνα, Βέιχ 1, Αγκίρε 2, Μάρτι 1, Κάστρο, Μπερτράν, Μπλανχ, Ροντρίγκεζ 1, Ποντ, Πράντα 1.

Νωρίτερα η Μόρναρ Σπλιτ νίκησε την Ντε Άκερ Μπολόνια με 20-13.

Η τελική βαθμολογία

1.Ντε Άκερ 6

2.Απόλλων 6

3.Ματαρό 3

4.Μόρναρ 3

