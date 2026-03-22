Ο Πανιώνιος ηττήθηκε από τη Χόνβεντ με 15-12 και πέρασε ως 2ος από τον όμιλο της Νέας Σμύρνης στο Final 4 του του Conference Cup, οι αντίπαλοι για Πανιώνιο και Απόλλωνα Σμύρνης σε αυτό.

Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να νικήσει τη Χόνβεντ στη Νέα Σμύρνη, γνωρίζοντας μια ανώδυνη ήττα με 15-12 στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε τον Α' όμιλο της β' προκριματικής φάσης του Conference Cup.

Οι «κυανέρυθροι» έχοντας νικήσει το Σάββατο (21/3) την Ποζίλιπο Νάπολι με 13-12 είχαν εξασφαλίσει ένα από τα δύο εισιτήρια πρόκρισης στο Final 4 του νεοσύστατου Conference Cup, που θα γίνει διήμερο 2-3 Μαΐου και απέναντι στη Χόνβεντ έπαιζαν για την πρώτη θέση του ομίλου και τον αντίπαλο στο Final 4.

Τα οκτάλεπτα: 2-6, 4-4, 5-5, 1-0

Πανιώνιος (Κώστας Δήμου): Πόρτερ, Μπουζαλάς, Κ. Μπιτσάκος 4, Σπυθ. Καρατζάς, Παπάκος, Σουζούκι, Ανδρ. Μπιτσάκος 2, Τακάτα 2, Γούνας, Κουκουνάς, Παρτσόγλου, Τρασάι 2 Μότσιας 2.

Χόνβεντ (Μάρτον Ζίβος): Τσόμα, Κέβι, Μπεντς 1, Βάντοβιτς 2, Σούγκαρ 1, Βέκοβι 2, Κις 2, Βίτσκοβιτς, Μοσκόφ 5, Εκλέρ, Σίμον, Ζεπφάλβι 1, Μάσερ, Ιμρε.

Σενάριο τελικού Πανιώνιος-Απόλλων Σμύρνης

Στο Final 4 θα υπάρχει διπλή ελληνική παρουσία, καθώς τον Πανιώνιο ακολούθησε ο Απόλλων Σμύρνης νικώντας την ισπανική Ματαρό με 15-10 το πρωί της Κυριακής (22/3) και πήρε, επίσης, τη 2η θέση στον Β' όμιλο που φιλοξένησε στο «Σεράφειο».

Οι δύο ελληνικές ομάδες προκρίθηκαν από τη 2η θέση των ομίλων τους, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να βρεθούν αντίπαλοι στον τελικό του Final 4. O Πανιώνιος στον ημιτελικό θα παίξει με την Ντε Άκερ Μπολόνια και ο Απόλλων Σμύρνης με τη Χόνβεντ. Απομένει να γίνει γνωστός ο τόπος διεξαγωγής της τελικής φάσης.

Οι τελικές βαθμολογίες

Α' Όμιλος

(Νέα Σμύρνη)

1.Χόβεντ 9

2.Πανιώνιος 6

3.Ποζίλιπο 3

4.Τενερίφε 0

Β' Όμιλος

«Σεράφειο»