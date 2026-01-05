Η εθνική ομάδα νίκησε την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία με 17-10 στο τελευταίο της παιχνίδι προετοιμασίας και πλέον πάει στο Βελιγράδι για να διεκδικήσει το πρώτο της μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Aν το τελευταίο τεστ πριν από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου αποτελεί και το πιο πιστό αξιόπιστο δείγμα, τότε η εθνική ομάδα πόλο ανδρών μετά τη φιλική νίκη της επί της Ισπανίας με 17-10 στο Τρέμπινιε της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης, κάνει τις προσδοκίες για κάτι πολύ σπουδαίο στο Βελιγράδι ακόμα μεγαλύτερες.

Η εθνική ομάδα στον αγώνα για την 3η θέση στο τουρνουά, νίκησε την νυν πρωταθλήτρια Ευρώπης με το εντυπωσιακό 17-10, πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση στην άμυνα, με τους διεθνείς να δίνουν ρεσιτάλ στην επίθεση, τελειώνοντας τον αγώνα με ποσοστό ευστοχίας στο 52% (17/33).

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στρέφει πλέον την προσοχή του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, με την πρεμιέρα της να γίνεται απέναντι στη Γεωργία την Κυριακή (11/1), με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του πρώτου της μεταλλίου σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η εθνική ομάδα, χωρίς τον Στέλιο Αργυρόπουλο, ξεκίνησε εντυπωσιακά το παιχνίδι, δεν δέχθηκε γκολ σε πέντε προσπάθειας των Ισπανών στο 1ο οκτάλεπτο, ενώ την ίδια στιγμή με τον Παπαναστασίου στην κόντρα και με άλλα δύο γκολ από τον Γενηδουνιά (πέναλτι και στα ίσα) προηγήθηκε με 3-0.

Οι Πούρος και Κάκαρης διεύρυναν το σερί στο 5-0 (5:43), με τον Παπαναστασίου να αυξάνει τη διαφορά στο 6-0 (4:52), πριν ο Μπίελ σταματήσει το «γαλανόλευκο» σερί, για το 6-1 (4:24), με την εθνική ομάδα σε εκείνο το σημείο να έχει ποσοστό ευστοχίας 50% (6/12).

Ο Γρανάδος έκανε το 6-2 (3:18), όμως μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, η εθνική ομάδα με επιμέρους σκορ 3-1 και γκολ των Παπαναστασίου, Γκιουβέτση και Καστρινάκη ανέβασε ξανά τη διαφορά στα έξι γκολ (9-3).

Οι Γκιουβέτσης και Γενηδουνιάς άνοιξαν την ψαλίδα στο 11-3, στο πρώτο τρίλεπτο της 3ης περιόδου, με το κρεσέντο των διεθνών να συνεχίζειται και τους Χαλυβόπουλο και Σκουμπάκη αυτή τη φορά, να διατηρούν τη διαφορά στο +6, σκοράροντας για το 12-6 και το 13-7 και το ποσοστό ευστοχίας να βελτιώνεται στο 52% (13/26).

Οι Γενηδουνιάς και Σκουμπάκης ανέβασαν το σκορ στο 15-7, στα 6:33 πριν από το τέλος, με την Ισπανία να μειώνει σε 15-10 (4:02), πριν οι Σκουμπάκης και Πούρος διαμορφώνουν το τελικό 17-10.

Τα οκτάλεπτα: 0-3, 3-6, 4-4, 3-4.

Iσπανία (Νταβίντ Μάρτιν): Αγκίρε, Μουνάριθ 1, Γρανάδος 1, Σαναούια 2, Ντε Τόρο, Λαρούμπε, Γκόμεζ, Φερέρ, Ταχούλ 1, Βαλέρα 3, Μπίελ 1, Ασένσιο 1, Χομίλα, Λόριο.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 4/8, Σκουμπάκης 3/5, Γκιουβέτσης 2/4, Σπάχιτς, Παπαναστασίου 3/3, Καστρινάκης 1/1, Καλογερόπουλος 0/3, Χαλυβόπουλος 1/4, Κάκαρης 1/1, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Πούρος 2/4, Τζωρτζάτος.