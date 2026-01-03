Ουγγαρία - Ελλάδα 12-9: Φιλική ήττα στο Τρέμπινιε η εθνική πόλο ανδρών
Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών, λίγες ώρες μετά τη νίκη επί της Γαλλίας, γνώρισε την ήττα από την Ουγγαρία με 12-9, στο 2ο παιχνίδι της στο εξαεθνές τουρνουά στην πόλη Τρέμπινιε, που βρίσκεται στη σερβική δημοκρατία της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης. Αυτά είναι τα τελευταία τεστ εν όψει του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου, που ξεκινά το Σάββατο (10/1).
Η εθνική ομάδα απέναντι σε μια από τις κύριες αντίπαλές της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πλήρωσε την αστοχία της, τελειώνοντας τον αγώνα με εννέα γκολ σε 30 σουτ (30%), όταν την ίδια ώρα οι Ούγγροι είχαν 12/28 (43%).
Οι Γενηδιουνιάς, Τζωρτζάτος και Κάκαρης, που δεν αγωνίστηκαν με τη Γαλλία, ήταν στη 14άδα που επέλεξε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος, αφήνοντας εκτός αγώνα απέναντι στην Ουγγαρία, τους Ζερδεβά και Γκίλλα.
Ο Αργυρόπουλος έδωσε το προβάδισμα στην εθνική ομάδα, με τον Παπαναστασίου να διαμορφώνει το σκορ στο πρώτο οκτάλεπτο (2-1).
Oι Ούγγροι κυριάρχησαν στο 2ο οκτάλεπτο, οι Μάνχερτζ και Βίκτορ Νάγκι έφεραν την ανατροπή στο σκορ (3-2), ο Χαλυβόπουλος ισοφάρισε 3-3 (5:28), όμως ο Γιάνσικ έκανε το 4-3 (3:15) και στην εκπνοή της περιόδου ο Βίκτορ Νάγκι με γκολ στον παίκτη παραπάνω έγραψε το 5-3.
Η εθνική ομάδα αν και βρήκε επιθετικά λύσεις στα πρώτα τέσσερα λεπτά της 3ης περιόδου, συνέχιζε να κυνηγά στο σκορ. Ο Κάκαρης μείωσε σε 5-4 (7:07), ο Αργυρόπουλος σε 6-5 (6:02), ο Χαλυβόπουλος σε 7-6 (4:35), με τον Ευάγγελο Πούρο να σκοράρει για το 8-7, 00:51 πριν από τέλος του οκταλέπτου.
Ο Σκουμπάκης ισοφάρισε για την εθνική ομάδα σε 8-8, 6:42 πριν από το τέλος, όμως η Ουγγαρία με τέσσερα διαδοχικά γκολ ξέφυγε με 12-8, στα 4:23 πριν από το τέλος, με τον Καστρινάκη να διαμορφώνει το τελικό 12-9.
Ο Β' όμιλος θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (4/1, 19:15) με τον αγώνα της Ουγγαρίας με τη Γαλλία, ενώ αργότερα με τον αγώνα Σερβία-Ισπανία (21:15) θα κλείσει και ο Α' Όμιλος.
Το τουρνουά θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα (5/1), με τον αγώνα για την 1η θέση (Α1-Β1), για τη 3η θέση (Α2-Β2) και την 5η θέση (Α3-Β3).
Τα οκτάλεπτα: 1-2, 4-1, 3-4, 4-2.
Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Βινς Βάργκα, Μάνχερτζ 3, Άκος Νάγκι, Βίκτορ Νάγκι 3, Άνταμ Νάγκι 1, Φέκετε 1, Τάτραϊ 1, Κόβατς 1, Βίγκβαρι 1, Γιάνσικ 1, Μπατίζι, Βίσμεγκ, Βόγκελ.
Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Γενηδουνιάς 0/2, Σκουμπάκης 1/5, Γκιουβέτσης 0/1, Αργυρόπουλος 2/4, Παπαναστασίου 1/3, Καστρινάκης 1/1, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος 2/7, Κάκαρης 1/3, Σπάχιτς 0/1, Παπανικολάου, Πούρος 1/3, Ανδρεάδης.
Η βαθμολογία στον Β' Όμιλο
- 1.Ουγγαρία 3 (1 αγ.)
- 2.Ελλάδα 3 (2 αγ.)
- 3.Γαλλία 0 (1 αγ.)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.