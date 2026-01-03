Η εθνική ομάδα πλήρωσε την αστοχία της και ηττήθηκε από την Ουγγαρία με 12-9 στο δεύτερο παιχνίδι της στο εξαεθνές τουρνουά στο Τρέμπινιε της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης.

Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών, λίγες ώρες μετά τη νίκη επί της Γαλλίας, γνώρισε την ήττα από την Ουγγαρία με 12-9, στο 2ο παιχνίδι της στο εξαεθνές τουρνουά στην πόλη Τρέμπινιε, που βρίσκεται στη σερβική δημοκρατία της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης. Αυτά είναι τα τελευταία τεστ εν όψει του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου, που ξεκινά το Σάββατο (10/1).

Η εθνική ομάδα απέναντι σε μια από τις κύριες αντίπαλές της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πλήρωσε την αστοχία της, τελειώνοντας τον αγώνα με εννέα γκολ σε 30 σουτ (30%), όταν την ίδια ώρα οι Ούγγροι είχαν 12/28 (43%).

Οι Γενηδιουνιάς, Τζωρτζάτος και Κάκαρης, που δεν αγωνίστηκαν με τη Γαλλία, ήταν στη 14άδα που επέλεξε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος, αφήνοντας εκτός αγώνα απέναντι στην Ουγγαρία, τους Ζερδεβά και Γκίλλα.

Ο Αργυρόπουλος έδωσε το προβάδισμα στην εθνική ομάδα, με τον Παπαναστασίου να διαμορφώνει το σκορ στο πρώτο οκτάλεπτο (2-1).

Oι Ούγγροι κυριάρχησαν στο 2ο οκτάλεπτο, οι Μάνχερτζ και Βίκτορ Νάγκι έφεραν την ανατροπή στο σκορ (3-2), ο Χαλυβόπουλος ισοφάρισε 3-3 (5:28), όμως ο Γιάνσικ έκανε το 4-3 (3:15) και στην εκπνοή της περιόδου ο Βίκτορ Νάγκι με γκολ στον παίκτη παραπάνω έγραψε το 5-3.

Η εθνική ομάδα αν και βρήκε επιθετικά λύσεις στα πρώτα τέσσερα λεπτά της 3ης περιόδου, συνέχιζε να κυνηγά στο σκορ. Ο Κάκαρης μείωσε σε 5-4 (7:07), ο Αργυρόπουλος σε 6-5 (6:02), ο Χαλυβόπουλος σε 7-6 (4:35), με τον Ευάγγελο Πούρο να σκοράρει για το 8-7, 00:51 πριν από τέλος του οκταλέπτου.

Ο Σκουμπάκης ισοφάρισε για την εθνική ομάδα σε 8-8, 6:42 πριν από το τέλος, όμως η Ουγγαρία με τέσσερα διαδοχικά γκολ ξέφυγε με 12-8, στα 4:23 πριν από το τέλος, με τον Καστρινάκη να διαμορφώνει το τελικό 12-9.



Ο Β' όμιλος θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (4/1, 19:15) με τον αγώνα της Ουγγαρίας με τη Γαλλία, ενώ αργότερα με τον αγώνα Σερβία-Ισπανία (21:15) θα κλείσει και ο Α' Όμιλος.

Το τουρνουά θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα (5/1), με τον αγώνα για την 1η θέση (Α1-Β1), για τη 3η θέση (Α2-Β2) και την 5η θέση (Α3-Β3).

Τα οκτάλεπτα: 1-2, 4-1, 3-4, 4-2.

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Βινς Βάργκα, Μάνχερτζ 3, Άκος Νάγκι, Βίκτορ Νάγκι 3, Άνταμ Νάγκι 1, Φέκετε 1, Τάτραϊ 1, Κόβατς 1, Βίγκβαρι 1, Γιάνσικ 1, Μπατίζι, Βίσμεγκ, Βόγκελ.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Γενηδουνιάς 0/2, Σκουμπάκης 1/5, Γκιουβέτσης 0/1, Αργυρόπουλος 2/4, Παπαναστασίου 1/3, Καστρινάκης 1/1, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος 2/7, Κάκαρης 1/3, Σπάχιτς 0/1, Παπανικολάου, Πούρος 1/3, Ανδρεάδης.

Η βαθμολογία στον Β' Όμιλο