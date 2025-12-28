Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών νίκησε τη Σερβία με 13-6 σε αγώνα προετοιμασίας στον Πειραιά, λίγες ημέρες πριν από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Ήταν μια υπέροχη βραδιά για το πόλο και παρά το φιλικό χαρακτήρα που είχε ο συναρπαστικός αγώνας της εθνικής ομάδας ανδρών κόντρα στη Σερβία, εξελίχθηκε σε γιορτή το βράδυ της Κυριακής (28/12) στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά.

Η εθνική ομάδα νίκησε τη Σερβία με 13-6 κι έστειλε αισιόδοξα μηνύματα στην πορεία της προετοιμασίας για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου (10-25/1/2026).

Ήταν και η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι πολυάριθμοι φίλοι της εθνικής ομάδας που γέμισαν εξέδρες το Εθνικό κολυμβητηρίου Πειραιά και δείχνει την απήχηση που έχει πλέον το άθλημα.

Η εθνική ομάδα έπιασε σπουδαία απόδοση, ειδικά στο δεύτερο μισό του αγώνα ήταν εντυπωσιακή. Με βασικό όπλο την εκπληκτική άμυνα, καθήλωσε τους Σέρβους και με αποτελεσματικότητα και πλουραλισμό στην επίθεση διαμόρφωσε τη μεγάλη διαφορά στο σκορ.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος δοκίμασε διάφορα σχήματα και έβγαλε σπουδαία συμπεράσματα χρησιμοποιώντας και τους 14 παίκτες που είχε στη διάθεσή του. Κορυφαίοι σκόρερ οι Ντίνος Γενηδουνιάς και Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης, από τέσσερα γκολ έκαστος. Εκπληκτική εμφάνιση και από τους δύο τερματοφύλακες, Παναγιώτη Τζωρτζάτο και Μάνο Ζερδεβά, που έπαιξαν από δύο οκτάλεπτα.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 1-2, 5-1, 5-2.

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 4, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου, Γκίλλας 1, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 3, Κάκαρης, Νικολαϊδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς

ΣΕΡΒΙΑ (Ούρο Στεβάνοβιτς): Μίσοβιτς, Μάντιτς 1, Πλιέβανσιτς, Τσουκ 1, Λάζιτς 1, Ντράσοβιτς 1, Γιάκσιτς, Βίτσο, Ντέντοβιτς, Γκλάντοβιτς 1, Ράσοβιτς Μπ. 1, Γκλούσατς, Μαρτίνοβιτς.

Τον αγώνα παρακολούθησαν από την εξέδρα των επισήμων ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, το μέλος της ΔΟΕ και Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών Σπύρος Καπράλος, ο επικεφαλής της ολυμπιακής αποστολής στο Λος Άντζελες 2028 Πέτρος Συνοδινός, η Πρόεδρος της ΕΣΟΑ και μέλος της Τεχνικής Επιτροπής υδατοσφαίρισης της WA Βούλα Κοζομπόλη, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, μεγάλη δόξα του ελληνικού μπάσκετ.

Περήφανος οικοδεσπότης, ο Πρόεδρος της ΚΟΕ Κυριάκος Γιαννόπουλος. Παρόντες ο Α’ Αντιπρόεδρος Γιώργος Αφρουδάκης και το μέλος του ΔΣ Στέφανος Αυγουλέας.

Υψηλοί προσκεκλημένοι και τα μέλη της εθνικής ομάδας των Ολυμπιακών Αγώνων του 1984 στο Λος Άντζελες που βραβεύθηκαν στο ημίχρονο του αγώνα.