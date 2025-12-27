Φιλική κόντρα Ελλάδας και Σερβίας στον Πειραιά πριν από το ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου

Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών θα αντιμετωπίσει τη Σερβία σε φιλικό παιχνίδι στον Πειραιά, λίγες ημέρες πριν από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά θα είναι στραμμένα τα βλέμματα των φίλων της υδατοσφαίρισης, το βράδυ της Κυριακής (28/12), στις 20:00, οπότε και θα διεξαχθεί το επίσημο φιλικό της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης των ανδρών με τη «χρυσή» Ολυμπιονίκη Σερβία, στο πλαίσιο της κοινής προετοιμασίας τους εν όψει του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου (10-25/1/2026).

Η ΚΟΕ έχει δώσει εορταστικό χαρακτήρα στο συγκεκριμένο event, που θα αποτελέσει ένα δυνατό τεστ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, αλλά παράλληλα θα δώσει τη δυνατότητα στους φιλάθλους που θα βρεθούν στις εξέδρες του κολυμβητηρίου, αλλά και σε όσους το παρακολουθήσουν από την τηλεόραση, να απολαύσουν σπουδαίο θέαμα από αστέρες παγκόσμιας εμβέλειας.

Τα εισιτήρια του αγώνα διατίθενται στην τιμή των 5 ευρώ από την Ticketmaster.gr πατώντας στον σύνδεσμό ΕΔΩ. Για τα παιδιά μέχρι 16 ετών, η είσοδος θα είναι δωρεάν.

Η αποστολή της Εθνικής Σερβίας βρίσκεται στην Ελλάδα από την Παρασκευή (26/12) και θα παραμείνει μέχρι τις 29 του μήνα. Στο διάστημα αυτό οι δύο ομάδες -εκτός από το επίσημο φιλικό της 28ης Δεκεμβρίου- κάνουν κοινές προπονήσεις και παίζουν ανεπίσημα διπλά στον Πειραιά.

Θυμίζουμε ότι στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού Θοδωρή Βλάχου είναι οι εξής αθλητές: Νίκος Γαρδίκας, Κωνσταντίνος Λιμαράκης (Απόλλων Σμύρνης), Μανώλης Ανδρεάδης, Νίκος Γιαννάτος, Νίκος Καστρινάκης, Σεμίρ Σπάχιτς (ΝΟ Βουλιαγμένης), Κωνσταντίνος Γενηδουνιάς, Παναγιώτης Τζωρτζάτος, Κώστας Κάκαρης, Νίκος Γκίλλας, Μανώλης Ζερδεβάς, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Δημήτρης Νικολαϊδης, Ευάγγελος Πούρος, Γιάννης Αλαφραγκής (Ολυμπιακός), Δημήτρης Σκουμπάκης, Νίκος Παπανικολάου, Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος (Παναθηναϊκός), Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης (Φερεντσβάρος), Στάθης Καλογερόπουλος (Μαρσέιγ).

Στο περιθώριο του συγκεκριμένου event, η ΚΟΕ έχει αποφασίσει να απονείμει τιμητική βράβευση στα μέλη της Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης της Ελλάδας, που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, το 1984 και ήταν η πρώτη που αναδείχθηκε 8η Ολυμπιονίκης.

Την ομάδα αποτελούσαν οι: Γιάννης Βώσσος, Σπύρος Καπράλος, Σωτήρης Σταθάκης, Ανδρέας Γούνας, Κυριάκος Γιαννόπουλος, Άρης Κεφαλογιάννης, Φώντας Μουδάτσιος, Δημήτρης Σελετόπουλος, Αντώνης Αρώνης, Μάρκελος Σοταρένιος, Γιώργος Μαυρωτάς, Τάσος Παπαναστασίου («γάτος»), Σταύρος (Άκης) Γιαννόπουλος.

Πρόπονητής: Χοσέ Μπράσκο Κατά (Πέπε).

Τιμητική διάκριση θα απονεμηθεί, εξάλλου, στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας υδατοσφαίρισης της Σερβίας Βίτορ Γιέλενιτς.

