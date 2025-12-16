Εθνική ομάδα πόλο γυναικών: Οι κλήσεις στο... δρόμο για το Ευρωπαϊκό
Σε ρυθμούς Εθνικών ομάδων μπαίνει η ελληνική υδατοσφαίριση. Μετά την έναρξη της προετοιμασίας των ανδρών, ήρθε η ώρα να γίνουν γνωστές οι πολίστριες που θα λάβουν μέρος στην προετοιμασία της «γαλανόλευκης» ενόψει Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Φούντσαλ της Πορτογαλίας από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της πρωταθλήτρια κόσμου έκανε γνωστές τις επιλογές του για την προετοιμασία της Εθνικής ομάδα πόλο γυναικών. Με αυτές τις παίκτριες ο Χάρης Παυλίδης έχει δώσει ραντεβού για την πρώτη προπόνηση το πρωί της Δευτέρας (22/12, 8:00).
Σημειώνεται πως η Εθνική ομάδα γυναικών στην Πορτογαλία θα βρεθεί αντιμέτωπη στον όμιλο με τις Γαλλία, Σλοβακία και Γερμανία.
Οι κλήσεις του Χάρη Παυλίδη για την προετοιμασία ενόψει Ευρωπαϊκού
Άλιμος: Αφροδίτη Μπιτσάκου, Μαρία Πάτρα
Γλυφάδα: Ελένη Γρηγοροπούλου, Νικολέτα Κυριακοπούλου, Ραφαέλα Σαλταμανίκα
Εθνικός: Ανδρονίκη Καραγιάννη, Αλεξία Τζούρκα
Βουλιαγμένη: Ευαγγελία Καρύτσα, Νεφέλη Κρασσά, Ελένη Ξενάκη, Ελευθερία Φουντωτού
Ολυμπιακός: Ντένια Κουρέτα, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Ειρήνη Νίνου, Βασιλική Πλευρίτου, Στεφανία Σάντα, Χριστίνα Σιούτη, Ιωάννα Σταματοπούλου, Σοφία Τορνάρου, Φωτεινή Τριχά
Σαμπαντέλ: Αθηνά Γιαννοπούλου
Φερεντσβάρος: Ελευθερία Πλευρίτου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.