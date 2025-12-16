Ο Χάρης Παυλίδης ανακοίνωσε τις πολίστριες που θα βρίσκονται στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών πριν τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα...

Σε ρυθμούς Εθνικών ομάδων μπαίνει η ελληνική υδατοσφαίριση. Μετά την έναρξη της προετοιμασίας των ανδρών, ήρθε η ώρα να γίνουν γνωστές οι πολίστριες που θα λάβουν μέρος στην προετοιμασία της «γαλανόλευκης» ενόψει Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Φούντσαλ της Πορτογαλίας από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της πρωταθλήτρια κόσμου έκανε γνωστές τις επιλογές του για την προετοιμασία της Εθνικής ομάδα πόλο γυναικών. Με αυτές τις παίκτριες ο Χάρης Παυλίδης έχει δώσει ραντεβού για την πρώτη προπόνηση το πρωί της Δευτέρας (22/12, 8:00).

Σημειώνεται πως η Εθνική ομάδα γυναικών στην Πορτογαλία θα βρεθεί αντιμέτωπη στον όμιλο με τις Γαλλία, Σλοβακία και Γερμανία.

Οι κλήσεις του Χάρη Παυλίδη για την προετοιμασία ενόψει Ευρωπαϊκού

Άλιμος: Αφροδίτη Μπιτσάκου, Μαρία Πάτρα

Γλυφάδα: Ελένη Γρηγοροπούλου, Νικολέτα Κυριακοπούλου, Ραφαέλα Σαλταμανίκα

Εθνικός: Ανδρονίκη Καραγιάννη, Αλεξία Τζούρκα

Βουλιαγμένη: Ευαγγελία Καρύτσα, Νεφέλη Κρασσά, Ελένη Ξενάκη, Ελευθερία Φουντωτού

Ολυμπιακός: Ντένια Κουρέτα, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Ειρήνη Νίνου, Βασιλική Πλευρίτου, Στεφανία Σάντα, Χριστίνα Σιούτη, Ιωάννα Σταματοπούλου, Σοφία Τορνάρου, Φωτεινή Τριχά

Σαμπαντέλ: Αθηνά Γιαννοπούλου

Φερεντσβάρος: Ελευθερία Πλευρίτου