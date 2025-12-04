Τη Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στη συμβολική τελετή που έλαβε χώρα στο Παναθηναϊκό Στάδιο άναψαν οι παίκτριες της Παγκόσμιας πρωταθλήτριας ομάδας πόλο...

Σε μία ξεχωριστή τελετή στο Παναθηναϊκό Στάδιο, την οποία διοργάνωσε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, το Φως της Αρχαίας Ολυμπίας ξεκίνησε το ταξίδι του για την Ιταλία και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ανάμεσα στους Λαμπαδηδρόμους ήταν η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών, η οποία κατέκτησε το World Cup και αργότερα το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη. Η παίκτρια που κρατούσε τη δάδα ήταν η Έλενα Ξενάκη, η οποία συνοδεύτηκε από τις συμπαίκτριες της.

Μεταξύ άλλων τη φλόγα μετέφεραν οι Ιταλοί Ολυμπιονίκες, Τζασμίν Παολίνι και Φίλιππο Γκάνα, πριν γίνει η παράδοση της Φλόγας από τον πρόεδρο της ΕΟΕ, Ισίδωρο Κούβελο, στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Milano Cortina 2026, Τζιοβάνι Μαλαγκό.

Ο χαιρετισμός του Ισίδωρου Κούβελου

«Η Φλόγα έχει ανάψει κάτι περισσότερα από δάδες. Έχει ανάψει πρόσωπα. Έχει ανάψει αναμνήσεις. Έχει ανάψει όνειρα. Έχει ακούσει γλώσσες, προφορές, τραγούδια και παντού αναγνώρισε το ίδιο πράγμα: Μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη να ελπίζουμε, να ενωθούμε, να πιστέψουμε σε κάτι πιο φωτεινό.

Αυτό κάνει καλύτερα η Ολυμπιακή Φλόγα. Μας βγάζει από τα σπίτια μας, από τον εαυτό μας, σε μια ιστορία που ανήκει σε όλους! Σήμερα, εδώ σε αυτή την Τελετή Παράδοσης, φτάνουμε σε ένα όμορφο σημείο καμπής σε αυτό το ταξίδι. Η Φλόγα είναι έτοιμη να διασχίσει νέα σύνορα» και κατέληξε: «Στην Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του Μιλάνο Κορτίνα 2026, εκφράζουμε την βαθύτατη εμπιστοσύνη και φιλία μας. Με εμπιστοσύνη και μεγάλη ελπίδα, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή παραδίδει τώρα την Ολυμπιακή Φλόγα στα χέρια σας! Από απόψε, η ιστορία σας ανήκει! Είθε αυτή η Φλόγα, καθ’ οδόν προς την Ιταλία, να μας υπενθυμίζει ότι τα σύνορα είναι γραμμές σε χάρτες και όχι στην ανθρώπινη καρδιά».